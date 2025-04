¿Cómo corregir errores de última hora al hacer la declaración?

Cada campaña de la Renta trae consigo prisas, despistes y errores de última hora que, si no se corrigen a tiempo, pueden derivar en sanciones o pérdidas económicas. Desde deducciones omitidas hasta datos fiscales mal introducidos, las equivocaciones en el IRPF son más comunes de lo que se piensa. Pero, ¿qué ocurre si ya hemos presentado la declaración? ¿Hay alguna manera de rectificar sin consecuencias graves? La respuesta es sí, y la Agencia Tributaria tiene habilitados dos mecanismos distintos en función del tipo de error: la rectificación de autoliquidación y la declaración complementaria.

Si al revisar tu declaración descubres que te has equivocado en contra de tus propios intereses —por ejemplo, olvidaste aplicar una deducción autonómica o declaraste más ingresos de los reales— puedes solicitar la rectificación de la autoliquidación. Esta opción permite modificar la declaración y reclamar la devolución del importe pagado de más.

Para ello, debes acceder a tu expediente en Renta Web (mediante Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital), seleccionar la opción "Modificar declaración presentada" y marcar la casilla correspondiente a la rectificación (generalmente la 127). La Agencia Tributaria revisará la solicitud y, si procede, devolverá la diferencia. Según el portal oficial, este trámite puede realizarse incluso después del plazo de presentación, siempre que no haya prescrito el derecho a la devolución (normalmente cuatro años).

La declaración complementaria se realiza desde el mismo acceso al expediente, pero en este caso no se marca la casilla de rectificación, sino la correspondiente a complementaria. Deberás indicar el motivo de la modificación (rentas no declaradas, cambios en datos personales, etc.) y presentar de nuevo el modelo 100 con los datos corregidos.