¿Cuáles son los riesgos de aceptar el borrador de la renta sin revisar?

El borrador de la declaración de la renta no es una propuesta cerrada ni definitiva . La propia Agencia Tributaria insiste en que se trata de un documento provisional que puede contener errores, omisiones o información incompleta . Y es que Hacienda solo dispone de los datos que otras entidades (bancos, empresas, aseguradoras, comunidades autónomas...) le han facilitado. Pero hay muchos aspectos de la vida personal y económica de un contribuyente que pueden no estar reflejados o figurar de forma incorrecta.

Entre los fallos más habituales figuran datos personales desactualizados (estado civil, nacimiento de hijos, domicilio fiscal), deducciones no aplicadas (por alquiler, maternidad, discapacidad, inversión en vivienda habitual, etc.), ingresos omitidos (especialmente en el caso de autónomos, rentas del extranjero o alquileres no declarados) o errores en las cotizaciones. En definitiva, el borrador es un punto de partida, pero no garantiza que la declaración sea correcta ni completa.