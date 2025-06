El 89% de los españoles ya pide en los restaurantes que le preparen la comida que les ha sobrado en una comida

La Ley de Desperdicio Alimentario: en qué consiste, a qué están obligados los restaurantes y multas a las que se enfrentan

Para evitar el desperdicio de alimentos se aprobó una ley que hoy cumple nueve meses. Y el balance en este tiempo, parece bueno, tal y como informa en el vídeo Leticia Iglesias.

España ya es el cuarto país de la Unión Europea que menos comida tira a la basura. Si hace nueve años ese desperdicio llegaba al 40% de la comida a la basura, ahora se ha conseguido aprovechar más y bajar al 36%.

El cambio es más notable en la comida que nos llevamos de los restaurantes. Antes apenas lo hacían un 58% de las personas. Ahora el 89% se ha acostumbrado a pedir que preparen lo que sobra. Planificar mejor la lista de la compra, congelar y aprovechar los restos, se han convertido en estrategia habitual en los hogares.

Más concienciación

Y es que se ha estrechado la relación con el desperdicio alimentario. Tiramos menos y nos pesa más. El 90% de los españoles lo hace. Estamos más concienciados y en los restaurantes también se las ingenian para sacar el máximo partido a cada ingrediente, lo llaman ingeniería de menú.

"Creamos nuestras cartas para que se aprovechen todas las partes de un mismo alimento. Por ejemplo, si tienes un salmón de principal y te sobran las puntas pues igual puedes tener una ensalada que cuente con este salmón", explica Laura Noguera, responsable de Marketing del restaurante Familia Nuri.

Forma parte del plan de prevención que hace que, a día de hoy, nos lo pensemos dos veces antes de tirar la comida. En casa se procura no desecharla. Uno de cada 10 hogares no tira nada y casi la mitad desperdicia muy poco en un mundo que no puede permitirse desechar nada.