Jenifer Moreno 19 JUL 2025 - 09:30h.

El experto en ahorro Manuel Zabala asegura que “planificar un viaje con tiempo suele traducirse en un ahorro considerable”

A la hora de viajar, hay quien planifica con meses de antelación el transporte, el alojamiento, las actividades... mientras que otros, por unas razones u otras, compran y reservan (o no) en el último momento. Cada persona es un mundo y lo que es bueno para unos no tiene por qué ser la mejor opción para los demás. Pero, en lo que muchos sí coinciden es en la importancia de disminuir costes, a veces determinantes para poder tener o no vacaciones fuera de casa ante el aumento del coste de la vida. Así, en términos de ahorro, ¿qué es lo más aconsejable?

La mejor opción, entre planificar o esperar, no termina de estar clara para los expertos en ahorro. Manuel Zabala, cofundador de Chollometro, asegura a ‘Informativos Telecinco’, que “planificar un viaje con tiempo suele traducirse en un ahorro considerable”, pero reconoce que hay chollos a última hora.

Entonces, ¿qué es mejor? En todo caso, cada persona debe valorar cuál es su mejor opción según sus gustos y circunstancias y no desesperar si aún no ha hecho una reserva. Hay múltiples destinos, alojamientos y formas de transporte para todas las necesidades.

¿Planificar o esperar?

Por un lado, planificar, aunque no es para todos los gustos ni circunstancias, permite comparar y asegura un amplio abanico de opciones, que de esperar se reducen. “Reservar vuelos y alojamientos con semanas o incluso meses de antelación permite acceder a mejores precios y mayor disponibilidad”, detalla el experto.

Por otro lado, también a última hora se pueden encontrar muy buenas opciones, por lo que no está todo perdido para quienes están leyendo esto y siguen sin una reserva.

A veces, esperar (obligado o por gusto) tiene premio, aunque es cierto que los mejores chollos los suelen encontrar quienes están abiertos a varias opciones y están familiarizados con la búsqueda de ofertas en internet. “Si eres flexible, también puedes encontrar auténticos chollos con ofertas de última hora, especialmente si sabes moverte bien en buscadores y aplicaciones especializadas”, señala Zabala.