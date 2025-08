Veranear en España ya cuesta más que viajar al Caribe o Asia: los precios suben y los días se recortan

Las vacaciones siguen siendo sagradas, aunque cuesten más: todo sube y muchos recortan días para poder veranear

Estos gastos innecesarios suben el precio de tus vacaciones: "Hay trampas turísticas en las que no debemos caer"

Nada de sobrevaloradas. Es el momento más esperado del año. Las vacaciones son sagradas y eso que cada vez son más caras. Seguro que lo habrán notado. De hecho, ya es más caro veranear en nuestro país que en destinos lejanos, como por ejemplo Asia o el Caribe.

Todo el mundo quiere irse de vacaciones, pero necesita más dinero para disfrutar de los mismos días que hace unos años. Sólo algunos datos; los billetes de avión son un 12% más caros y las noches de hotel un 5%. Y seguimos sumando, 4% más los restaurantes.

"Todo, todo sube. Por supuesto que también tienes que subir un pelín los importes de los productos", cuentan los trabajadores. Caro o no, para unos pocos días de disfrute se intenta no escatimar. "Ya llevamos todo el año trabajando y para una semana, nos tiramos al barro", cuenta una mujer.

"Ha subido todo una barbaridad"

Y quien no se puede permitir esas alegrías recorta de donde puede: "Ha subido todo una barbaridad, antes te podías estar mínimo una semana, ahora ya como mucho cuatro días".

Pero hay bastante gente dispuesta a pagar ese poquito de más, tanta que hay sitios desbordados. "En realidad, el verano aquí empezó en Semana Santa, porque no ha parado de venir gente. O sea, va a demasiado más. Habría que cortar un poquito", precisan los hosteleros. "La gente no deja de venir, la gente sigue viniendo, nosotros estamos... A ver si no venís", sentencian con humor. Es el cansancio de quiénes temen morir de éxito.