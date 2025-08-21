Celia Molina 21 AGO 2025 - 06:40h.

Pedro Navarro, referente en climatización y aerotermia, explica cuáles serán las características del aire acondicionado del futuro

El uso del aire acondicionado reaviva el dilema climático en plena ola de calor en toda Europa

Ahora que hemos entrado en la canícula - el periodo de más calor del año- con sensaciones térmicas de hasta 50 grados de temperatura en países vecinos como Italia o Grecia, el uso del aire acondicionado es una de las mejores vías de subsistencia. Esta tecnología nos permite soportar el intenso calor, que aumenta globalmente cada año pero, ¿cómo serán los sistema de refrigeración en el futuro? ¿Se verán beneficiados por los gigantescos avances de la Inteligencia Artificial? Pedro Navarro, referente en climatización y aerotermia de Haier asegura que sí y que, tanto los avances tecnológicos como un mayor respeto al medio ambiente - una de las mayores preocupaciones de la generación Z - marcarán la evolución de estos aparatos.

En concreto, Navarro afirma que el futuro de la refrigeración doméstica va a estar marcado por ""cuatro grandes transformaciones que ya están tomando forma y que se consolidarán en la próxima década. Estos cambios están ligados, fundamentalmente, a la sustitución de los combustibles fósiles por otros sistemas renovables, de la que ya estamos siendo testigos actualmente.

Descarbonización progresiva y electrificación total

Según este especialista en refrigeración, "la climatización doméstica evolucionará hacia soluciones alimentadas exclusivamente por electricidad de origen renovable, dejando atrás combustibles fósiles y tecnologías menos eficientes": "Las bombas de calor aire-aire y aire-agua se convertirán en la principal tecnología por su alta eficiencia estacional y su capacidad de cubrir refrigeración y calefacción con un solo equipo. Además, la sustitución de refrigerantes convencionales por gases de bajo GWP, como el R-290, será obligatoria en muchos segmentos, tal como establece la normativa europea F-Gas", confirma.

Sistemas híbridos e integrados que unifican funciones

Además, veremos una convergencia progresiva de sistemas capaces de "climatizar, ventilar, deshumidificar, purificar el aire e incluso producir agua caliente sanitaria" de forma conjunta y gestionada desde una única interfaz. El experto prevé que el usuario demandará equipos que combinen todas estas prestaciones, pero con un funcionamiento "silencioso, bajo consumo y mínima ocupación de espacio".

Digitalización y control predictivo

La Inteligencia Artificial y el Big Data serán elementos esenciales en la climatización doméstica, según el especialista de Haier. Los equipos serán capaces de "aprender de los hábitos de uso y de anticiparse a las necesidades de refrigeración mediante algoritmos que optimicen el consumo y el confort". En esta línea, las empresas ya trabajan en soluciones de ecosistema integral donde el aire acondicionado se conecta con el resto de los dispositivos del hogar inteligente para gestionar la energía de manera más eficiente y proactiva.

Eficiencia energética como criterio clave de valor inmobiliario

"Cada vez más, el mercado inmobiliario y los consumidores finales exigirán sistemas de climatización con la máxima calificación energética (A+++), y con capacidad de integración en viviendas de consumo casi nulo. Este factor será determinante por razones económicas y porque se convertirá en un requisito normativo para rehabilitaciones y obra nueva en el marco de la descarbonización europea", concluye el experto, quien insiste en que "el escenario que nos espera en la próxima década será el de una refrigeración doméstica hiperconectada, ultrarrespetuosa con el medio ambiente, más silenciosa, más versátil y gestionada de forma predictiva e inteligente".