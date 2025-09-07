Reparar antes que tirar: webs y servicios para saber si es posible la segunda vida de un electrodoméstico

Como respuesta a la necesidad de comprar y comprar aparece la “alargascencia”

En plena crisis ambiental, hay muchos aspectos de nuestra sociedad que deben ser revisados, y uno de los más importantes es el cambio en las costumbres y hábitos de consumo rápido y la tendencia a desechar lo que no funciona. Como respuesta a esta necesidad aparece la “alargascencia”, un término acuñado por ONG como Amigos de la Tierra, propone precisamente revertir la lógica de obsolescencia programada, fomentando la reparación como estrategia de consumo responsable.

Reparaciones gratuitas y comunitarias

Una de las formas de luchar contra el desperdicio son los Repair Cafés. Se trata de espacios gratuitos en los que voluntarios ayudan a reparar objetos averiados. En ciudades como Madrid, voluntarios reparan electrodomésticos (lavadoras, planchas, aspiradoras) destinados a ser descartados, y trabajan en colaboración con los usuarios para identificar fallos mecánicos y restablecer su funcionalidad. Además, iniciativas locales como Repair Café Palma, celebradas dos veces al mes en colaboración con asociaciones de vecinos, aceptan objetos de pequeñas dimensiones como cafeteras o lámparas, para intentar prolongar su vida útil sin coste alguno.

También existen espacios municipales, como Reutilizagune en Vitoria-Gasteiz, donde se ofrece un taller equipado para que los propios ciudadanos reparen sus aparatos bajo supervisión técnica. Se organizan cursos de autoconocimiento para aprender a usar herramientas y resolver fallos básicos.

Apoyando las reparaciones desde la normativa

La normativa europea impulsa el derecho a reparar. De esta forma, se ha establecido que los consumidores podrán exigir reparación de productos en talleres confiables y próximamente será obligatoria que los nuevos productos cuenten con una etiqueta que indique la reparabilidad de los electrodomésticos.

Si queremos mirar hacia profesionales de las reparaciones, existen empresas como Doctor Electro ofrecen paquetes de reparación por un precio fijo (72 €) con “garantía verde infinita” durante 12 meses, una fórmula orientada al mantenimiento frente al reemplazo prematuro. De la misma manera, también hay firmas de servicios técnicos como HomeServe que disponen de una red nacional con desplazamiento gratuito y garantía de un año, reparando desde frigoríficos hasta vitrocerámicas.

Las ventajas de reparar electrodomésticos

Reparar supone tres grandes ventajas, como son el ahorro económico (que a menudo es más barato que adquirir un equipo nuevo); la reducción de residuos, y el empoderamiento técnico, al comprender mejor el funcionamiento del electrodoméstico. Mantener un electrodoméstico de gama alta tras su vida útil puede ser más sensato en coste-beneficio que sustituirlo sin pensar.

No obstante, existen riesgos, y en este sentido el Gobierno de Cantabria ha alertado recientemente sobre fraudes en servicios de reparación que simulan arreglos, cobran por adelantado y luego desaparecen, dejando a los consumidores sin solución y con pérdidas patrimoniales . Por ello, siempre es recomendable verificar la identidad del profesional, exigir presupuesto por escrito y factura, y desconfiar de webs que imiten logotipos oficiales.

También se ha difundido la posibilidad de convertir la reparación en negocio rentable. Plataformas como Orderry ofrecen guías para reparar y revender dispositivos electrónicos, aprovechando el mercado creciente del reacondicionado. Esta tendencia abre una vía profesional mientras promueve la extensión de la vida útil de los equipos.