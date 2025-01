Los electrodomésticos que debes desenchufar en un corte de luz para evitar daños

Cuando ocurre un corte de luz, la restauración del suministro eléctrico no siempre se realiza de manera uniforme. En muchas ocasiones, el flujo de energía vuelve con un pico de voltaje que puede llegar a afectar seriamente a los electrodomésticos conectados a la red eléctrica. Esto sucede porque los sistemas eléctricos no siempre logran estabilizarse de inmediato, generando variaciones que hay muchos dispositivos que no están diseñados para manejar.