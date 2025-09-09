El truco de la "hormiga": cómo ahorrar en combustible con estos 5 gestos que no te cuestan nada

Se trata de pequeños gestos cotidianos que pocos notan pero que se acumulan en el bolsillo

Errores al repostar que te pueden costar caro: desde usar el surtidor equivocado hasta no pedir ticket

Compartir







En tiempos de presión inflacionista, cada gota de gasolina supone ahorrarse o desperdiciar unos valiosos céntimos. Es ahí donde los llamados "trucos hormiga", es decir, pequeños gestos cotidianos que pocos notan pero que se acumulan en el bolsillo, pueden llegar a suponer un ahorro notable sin cambiar tus hábitos de desplazamiento. Aquí te contamos cinco de ellos, para que seas más consciente de cómo puedes ahorrar sin apenas esfuerzo.

Conduce a 90 km/h en autopistas y autovías

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda mantener una velocidad constante de 90 km/h en carreteras con límite de velocidad superior, ya que a 120 km/h el consumo puede incrementarse hasta un 30%, lo que convierte este ajuste de velocidad en un gesto simple con efectos inmediatos en ahorro de combustible y seguridad vial.

Arrancar y frenar sin pisar a fondo

Otro consejo útil que viene desde la DGT es el de no forzar el motor. Es decir, arrancar sin pisar el acelerador, cambiar a segunda tras unos metros sin pisar a fondo, anticipar las frenadas y mantener una marcha larga a bajas revoluciones (entre 1.500‑2.500 rpm en gasolina o 1.300‑2.000 rpm en diésel). Evitar acelerones o frenazos innecesarios no solo reduce el consumo, sino que mejora la vida útil del motor y los frenos.

Apagar el motor en paradas prolongadas

Dejar el coche al ralentí, es decir, con el motor encendido mientras estamos parados, gasta combustible sin avanzar. Es por ello que el simple gesto de apagar el motor tras unos 10‑20 segundos de parada ahorra entre 1 y 2 litros por hora.

Repostar con cabeza

Dos claves eficaces que proponen los expertos serían, por un lado evitar repostar en gasolineras de autopistas o cercanas a vías principales, donde el precio puede superar en hasta 0,54 €/litro al de estaciones secundarias. Además, siempre es mejor repostar temprano o al final del día, cuando el combustible está más denso por las bajas temperaturas. Esto permite recibir más litros por el mismo precio .

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, al repostar es mejor hacerlo de forma lenta, sin pulsar el gatillo de la manguera hasta el tope, con el fin de evitar la evaporación del combustible. Además, siempre que sea posible también es recomendable evitar hacerlo al mismo tiempo que los camiones cisterna están descargando, para evitar impurezas estadísticas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Presión de los neumáticos y carga del vehículo

Mantener correctamente la presión de los neumáticos puede ahorrar entre un 2% y un 4% en consumo. Un neumático desinflado aumenta la resistencia al rodar y genera mayor gasto de combustible. Además, eliminar peso innecesario del coche (como equipaje o baca vacía) reduce el gasto en hasta un 6% por cada 100 kg adicionales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estas acciones supondría una reducción de entre un 10% y un 30% de ahorro en combustible si se combinan de forma habitual y de la manera adecuada, según las opiniones de los expertos en conducción eficiente. En términos económicos, en un depósito medio de 50 litros, el ahorro sería de entre 3 y 5 litros, lo que equivale a varios euros en cada recarga.