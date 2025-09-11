Las tres denominaciones de origen del jamón ibérico creen que rebajar el porcentaje de ibérico en los jamones de Guijuelo es un engaño a los consumidores

La guerra entre las denominaciones de origen del jamón ibérico español ha estallado. El origen de este enfrentamiento está en decisión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Guijuelo de rebajar las exigencias de calidad de su producto, permitiendo la venta de jamones que contengan un mínimo del 50% de raza ibérica, en lugar del porcentaje anterior que era del 75 %.

Desde el Ministerio de Agricultura, aseguran que la decisión se ha tomado para enfrentarse a otras Denominaciones de Origen y adaptar la producción a las necesidades actuales del mercado, lo que significa que se podrán vender jamones con una menor proporción de cerdo ibérico puro y sus cruces selectivos, lo que podría afectar la percepción de la calidad del jamón de Guijuelo en el mercado.

Denuncias de competencia desleal

Pero desde la competencia, centrada en las otras DO como son la Dehesa de Extremadura, Jamón los Pedroches (Córdoba) y Jamón de Jabugo (Huelva), se denuncia que se trata de una competencia desleal que tendrá como resultado que los consumidores no comprará a partir de ahora un producto de máxima calidad como venía haciendo hasta ahora.

También acusan a Guijuelo de confundir a los futuros clientes ya que la mezcla de mitades rebaja la excelencia al permitir que cerdos de la raza duroc, originaria de Estados Unidos pasen a mezclarse con la cabaña de raza ibérica.

La modificación no ha tenido que pasar los trámites de la Unión Europea ya que se considera que el cambié es una cuestión menor y compatible con la normativa española y comunitaria.

