Lluís Tovar 08 OCT 2025 - 16:39h.

El Ministerio de Consumo se reafirma en la legalidad de la millonaria multa a las cinco aerolíneas

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España para el verano de 2026

Compartir







Las aerolíneas le ganan el pulso al Gobierno. La Unión Europea ha expedientado a España por multar con casi 180.000 millones de euros a las compañías por cobrar el equipaje de mano. Bruselas cree que cobrarlo o añadir cargos adicionales a la facturación de las maletas, en función de su medida o de su peso, está amparado por las leyes europeas que dan libertad a las empresas para poder fijar los precios o diferenciar entre los distintos servicios que ofrecen.

La Unión Europea considera que la multa que le impuso el Ministerio de Consumo a cinco aerolíneas el año pasado es desproporcionada. Un jarro de agua fría para el Ejecutivo que mantiene una disputa con Ryanair.

La CE responde claro: las compañías pueden cobrar por el equipaje de mano

El dueño de Ryanair, Michael O'Learly, se muestra alegre con la respuesta de la Unión Europea. De visita en Madrid, celebra el expediente sancionador que acaba de abrir la Comisión Europea contra el Gobierno de España. "Ningún ministro ni siquiera si su madre ha sido ministra o si nunca ha tenido un trabajo real o haya sido profesor de universidad puede aprobar una ley contraria a la europea", señala.

El mensaje de la Comisión es claro: las compañías aéreas pueden cobrar por el equipaje de mano porque legalmente tienen la libertad de fijar sus precios. Es una práctica que amparan las leyes comunitarias y España debe legislar en el mismo sentido. “La práctica de cobrar por el equipaje de mano de determinadas dimensiones es perfectamente legal y alineada con el derecho europeo”, explica Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Europeas.

PUEDE INTERESARTE El presidente de Aena califica de "chantaje" a Ryanair por su estrategia de recortar un millón de plazas en España

La sanción de Consumo está recurrida y no se ha hecho efectiva

El Ministerio de Consumo responde y se reafirma en la legalidad de la millonaria multa a cinco aerolíneas de bajo coste con 790.000 millones de euros, donde más de la mitad ha de asumir los Ryanair. Pero la sanción está recurrida y por ahora no se ha hecho efectiva. Las compañías siguen cobrando por subir las maletas al avión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Comisión da dos meses al Gobierno para adaptarse a la normativa europea. Si la respuesta no es satisfactoria, podrían multar a España. El caso llegaría también a la Justicia Europea.