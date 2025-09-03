Para Aena, Ryanair, no solo chantajear al gestor aeroportuario, sino que también lo hace a "los contribuyentes españoles"

Un tribunal de Edimburgo condena a un pasajero conflictivo de Ryanair a 225 horas de servicio comunitario

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario español Aena, Mauricio Lucena, ha calificado este miércoles de "chantaje" la estrategia de Ryanair de reducir un 16 % las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las de 2024.

La compañía irlandesa ha comunicado hoy el cierre de su base en Santiago de Compostela, así como la suspensión de los vuelos a Vigo y Tenerife norte desde el 1 de enero próximo, lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 que Ryanair ha eliminado en verano, eleva el recorte total a dos millones en el conjunto del presente año.

Niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos espa�ñoles

"Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo Aena, sino a los contribuyentes españoles", ha denunciado Lucena en unas declaraciones a EFE en Londres.

"El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje", ha reiterado.

Ha recordado que lo que hace Aena es colaborar con los Gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, las entidades de promoción de la economía y del turismo y las diputaciones.

Pese a todo, el directivo ha dicho que quiere enviar un mensaje esperanzador, porque a día de hoy en España hay "niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y, particularmente, ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2 % de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año".

"Esto demuestra - a su juicio- que la actividad turística en España sigue boyante y demuestra, sobre todo desde la perspectiva de Aena, que los aeropuertos de Aena tienen las tarifas más competitivas de Europa y que además funcionan muy bien, porque por eso son capaces de atraer constantemente niveles récord de tráfico y de turismo", ha puntualizado.

Según ha dicho en Madrid el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, la aerolínea desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá "una catástrofe turística" para la España regional.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que pedirá un encuentro inmediato con Ryanair y ha subrayado que la legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales.