Los huevos vuelven a subir de precio y lo seguirán haciendo por la gripe aviar que afecta a los criadores de gallinas. Su escalada de precios no cesa. "Hoy precisamente me han subido 10 céntimos y para el lunes puede ser que suba más", explica el encargado de un puesto de alimentación de un mercado. Informan en el vídeo Antonio Lasso y Ángeles Jiménez.

Un alimento de primera necesidad, imprescindible en la cesta de la compra, proteína de moda, aunque cada vez hay que gastar más por lo mismo. En el último año y medio, la docena ha subido 1 euro y medio. En lo que llevamos de 2025 el incremento alcanza ya el 50%.

La situación se ha vuelto tan preocupante que "hay que tener gallinas en el jardín", cuenta una vecina. Aún así, estos precios todavía no disuaden. El consumo de huevos también está en máximos. Para satisfacer este aumento de demanda, otro problema, la gripe aviar. "La disponibilidad de huevos en los últimos tiempos se ha visto disminuida como consecuencia de los brotes de influencia aviar", apunta Mariluz de Santos, directora de Federovo.

En una granja de Lleida se extreman las medidas sanitarias para que el virus no entre. "Hemos sacrificado muchas aves", señala su propietario. Además de explotaciones al aire libre con producciones más limitadas, hay que confinarlas. "Baja el índice de puesta, el rendimiento y la calidad" sostiene Manuel López, de la Granja Ahuevo. Menos producto en el mercado, mayores costes de producción y, por lo tanto, aumento de precios. En España el sector factura al año más de 1.300 millones de euros.