Tirar fruta y verdura por su aspecto sale caro

En una cinta se decide el futuro de las frutas y verduras, en ellas están los encargados de cazar aquellos que no cumplen con los estándares que busca el comercio. Los que han superado la prueba pasan a unas máquinas que los clasifican por tamaño y color. Y los que se han descartado se destinan para uso industrial, como cuenta en el vídeo Carla Infiesta.

Los descartados por su aspecto no son la primera opción ni tampoco la segunda para los consumidores. A la hora de escoger qué pieza de fruta o verdura que los clientes se llevan a casa, muchos lo tienen claro, prima la bonita.

Miles de toneladas desperdiciadas

Desde 2018 hasta el año pasado se desecharon más de 480.000 toneladas de frutas y verduras antes de su comercialización.

Elegir la pieza perfecta tiene graves consecuencias. El impacto ambiental de esta cantidad de deshechos equivale al consumo de casi 36.000 millones de litros de agua y la emisión de 37.000 toneladas de dióxido de carbono. Según el último informe del CSIC.

Prácticas que piden con urgencia, según este estudio, avanzar hacia un modelo más sostenible.