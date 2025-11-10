La limitación de libertad hace que las gallinas se estresen y pongan menos huevos

La gripe aviar se extiende en España disparando el precio del huevo: entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre

Ya no habrá tantos huevos de gallinas en libertad en los supermercados. La medida para prevenir el contagio de gripe aviar afecta a los negocios que basan su producto en lo ecológico y en tener gallinas menos estresadas porque no están enjauladas, según informa Almudena Calvo, Lydia Cruz y Victoria Talero.

Ya no van a tener esa total libertad, pero tampoco van a estar en una nave de hormigón. Ahora vivirán en un invernadero protegido por unas mallas especiales para que ningún pájaro del exterior entre y contamine su agua y su pienso. Eso sí, van a necesitar un poco de adaptación porque las primeras semanas estarán más alteradas y bajará la producción de huevos.

La producción de huevos bajará con el confinamiento

Esa limitación de libertad hace que las gallinas se estresen y pongan menos huevos. Sin poder salir al campo, estas gallinas que producen huevos ecológicos lo van a pasar mal hasta que se acostumbren a la nueva situación de semiencierro. Aunque ya no producirán tanto: de nueve huevos cada 10 días, bajarán a cinco por la falta de libertad. Pero no queda otra para proteger a las aves de corral de la gripe aviar.

Es básico que no tengan ningún tipo de contacto con aves silvestres que puedan estar contaminadas, de ahí que estén en aislamiento. Da igual el tamaño de la explotación. En una pequeña granja de autoconsumo también ha tenido que confinarlas porque estamos en un momento extremadamente delicado. Estamos en un momento en el que coincide el descenso de temperaturas, el paso de aves migratorias y los numerosos focos activos que hay en Europa.

“Esta norma no es para asustar a nadie, sino para evitar males mayores”, aclara el ministro de Agricultura, Luis Planas. Porque el contagio de una sola gallina obliga a sacrificar a toda la granja. Más de dos millones se han sacrificado este año por los 14 focos detectados de gripe aviar en España.