"Se piensa que el plátano sube mucho la glucosa en sangre o que no se puede perder peso por comer plátanos. Es completamente falso", asegura este especialista

Qué complicado es comer bien con la de trampas que nos ponen en las etiquetas: el nutricionista Javier Martínez aclara todas las dudas sobre los falsos alimentos light, las proteínas, los sin azúcares añadidos, que parecen más saludables, pero no siempre lo son. Una información de la periodista Sandra Mir.

Para enseñarnos a comer un poquito mejor, el nutricionista Javier Martínez, autor del libro 'El poder de comer bien' nos aconseja estar atento a las etiquetas en letra pequeña. El especialista sale de la consulta para encontrar a la gente con todas sus dudas.

-¿Cuándo se debe comer la fruta? ¿Antes de comer o después?

Para el nutricionista, la respuesta es fácil: "En cualquier momento es bueno. Realmente se puede comer antes, después y a cualquier hora del día. ¿Cuánta fruta después de comer me facilita, por ejemplo, la digestión, evita la subida de colesterol en sangre

¿Comer más de plátano al día es malo?

"El problema del plátano es que está muy demonizado y se piensa que sube mucho la glucosa en sangre o que no se puede perder peso por comer plátanos. Es completamente falso."

¿Qué es mejor, la naranja en zumo?

"Ten en cuenta que un zumo naranja grande puede tener tanto azúcar como dos bebidas, dos refrescos con azúcar.

¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana?

Y sobre los huevos, una pregunta que ronda a más de uno, y la influencia de esta proteína para el colesterol? Pues mira, realmente un huevo al día nunca va a ser un problema porque el huevo, aunque tiene colesterol, se ha demostrado sobradamente.

"El colesterol del huevo no sube el colesterol malo en sangre. Lo ideal es que los huevos que consumamos sean camperos ecológicos, porque la alimentación de la gallina influye en la calidad nutricional del huevo. estén bien alimentadas es fundamental.

Algo que está muy de moda es el gluten y queremos saber cómo nos afecta.

¿Qué pasa con el gluten?

"El gluten es una proteína del trigo, de la cebada, del centeno, que está muy demonizada y parece el villano de la sociedad, que todo el se hincha, todo mundo se pone malo por comer trigo. La inmensa mayoría de la población.

"Tiene que comer trigo y alimentos con gluten, de hecho retirarlo porque si, normalmente es es malo.

¿Embutido hasta qué punto es nutritivo?

"Depende de la calidad del embutido. Si por ejemplo es un jamón bueno de bellota, es grasa insaturada, grasa cardio saludable. 5 J. Eso es la mejor inyección. Dudas resueltas, infórmense y recuerden que el poder de comer bien lo tienen en sus manos".