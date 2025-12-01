Sergio Delgado 01 DIC 2025 - 06:30h.

¿Cuántas veces has soñado con no tener que volver a trabajar nunca más? Hablamos con una experta para descubrir cuánto dinero necesitaríamos para que eso se cumpliese

El peligro de la adicción a las compras: "Se convierte en una vida muy pobre, muy triste"

La idea de tener “la vida solucionada” ha acompañado siempre a quienes sueñan con alcanzar estabilidad económica, liberarse de deudas o lograr una tranquilidad duradera. Vamos, a casi todos.

Aunque este concepto forma parte del imaginario colectivo, ¿qué significa realmente desde una perspectiva financiera?

Más allá de premios inesperados o golpes de suerte, la verdadera seguridad depende de una combinación de planificación, hábitos y decisiones tomadas con criterio.

Con el sorteo del Gordo de la Navidad a la vuelta de la esquina, el sueño de que nos toque y tener nuestro día a día solucionado parece más cerca que nunca, pero ¿y si nos tocara otro premio menor? Alcanzar una estabilidad financiera duradera puede ser posible sin que nos toque el gran premio.

La importancia de gestionar el dinero con calma

Ante la pregunta de cómo actuar si nos toca un premio importante, la experta Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, recomienda partir de un principio fundamental: «Lo primero es dejar que pasen las emociones. Las decisiones financieras no pueden tomarse desde las emociones más extremas de tristeza o alegría. Requieren pensar con serenidad».

A partir de ahí, identifica un paso esencial: revisar el estado financiero personal, especialmente si existen deudas activas. «Aquí deberá valorarse si hay algún préstamo y el coste del préstamo y si tiene o no beneficio fiscal. En función de esto puede convenir o no cancelar el préstamo». Esta evaluación permite determinar qué movimientos son realmente prioritarios.

La necesidad de educación financiera

Ruiz-Dotras insiste en la importancia de formarse antes de tomar decisiones a largo plazo. «A partir de aquí, educarse financieramente y dejarse asesorar por una persona experta acreditada e independiente».

En algunos casos, si la persona tiene conocimientos suficientes, podría gestionar parte de sus inversiones, aunque la especialista matiza: «No recomiendo delegar al cien por cien las decisiones de dinero a terceras personas por falta de conocimiento».

La educación financiera permite entender la relación entre riesgo, horizonte temporal y diversificación. Vamos, no volverse “loco” y derrochar dinero pensando que es inagotable si tenemos la suerte que nos toque un buen pellizco en el sorteo del Gordo o en el del Niño.

¿Qué significa realmente “tener la vida solucionada”?

Responder a esta pregunta es, a priori, complejo porque cada persona entiende la estabilidad de manera diferente. La experta lo resume con claridad: «Depende de lo que signifique ‘solucionar la vida’ para cada persona. Para unos es una vivienda, para otros poderse jubilar, para otros trabajar media jornada…».

Sin embargo, muchas personas coinciden en asociar este concepto a dejar de preocuparse por el dinero en aspectos cotidianos.

La cifra necesaria depende del nivel de gastos y de la edad. Quien necesita cubrir más años de vida requerirá una cantidad mayor, mientras que otros perfiles pueden necesitar menos capital para lograr su propia sensación de tranquilidad.

Alternativas sensatas a los gastos impulsivos

De media, cada español destina 75 euros al año a lotería, aunque algunas personas invierten cantidades mucho mayores. Ante esta realidad, Ruiz-Dotras ofrece una visión pragmática sobre cómo podría usarse ese dinero de forma más útil: «Para alguien que no ahorre el veinte por ciento de su salario de forma sistemática, yo propongo ahorrarlo e invertirlo en una cartera diversificada que responda al perfil de riesgo y horizonte temporal de la persona».

Cuando se trata de personas que ya tienen hábitos de ahorro consolidados, propone un enfoque más emocional: «Entonces le diría que pensara qué le haría la vida más cómoda o qué le haría ilusión comprarse o regalar». La clave, siempre, es la gestión consciente.

Una reflexión necesaria sobre la estabilidad económica

“Tener la vida solucionada” no depende exclusivamente de un premio ni de una cantidad fija. Es el resultado de decisiones tomadas con calma, educación financiera y análisis de prioridades personales.

Más que perseguir cifras mágicas, la estabilidad se construye mediante hábitos sostenidos, planificación y asesoramiento adecuado. Y más cuando nos toca algo tan importante como un buen premio en el Sorteo de la Navidad.