Coste por uso: fórmula matemática para saber si es mejor comprar esa chaqueta de 200€ o la de 50€

La fórmula sería coste por uso = precio de la prenda ÷ número de usos esperados

Cuando ante ti tienes dos chaquetas, y una de 200€, mientras que la otra vale 50€, hay que saber en qué fijarnos para tomar la mejor decisión de compra. Esta podría basarse únicamente en el precio, el estilo o la marca. Pero existe un enfoque más profundo: el del coste por uso, que ayuda a saber cuál prenda te está saliendo realmente “más barata” según cuántas veces la uses. La fórmula es muy sencilla, y se limita a presentar el coste de la prenda, dividido entre el número de puestas previstas, para así obtener el coste por uso.

La ecuación base sería, por tanto: Coste por uso = precio de la prenda ÷ número de usos esperados

Esto, aplicado a nuestro ejemplo de la chaqueta se aplicaría de la siguiente manera

Chaqueta de 200€: si crees que la vas a usar 100 veces, el coste por uso es 200 ÷ 100 = 2€ por puesta.

Chaqueta de 50€: si solo la usas, digamos, 20 veces (por aquello de ofrecer una menor calidad), el coste por uso es 50 ÷ 20 = 2,50€ por puesta.

En este escenario, a pesar de costar cuatro veces más, la chaqueta más cara, que nos vale 200€ “sale” más barata por uso si efectivamente la usamos muchas más veces.

Hay que tener en cuenta que el número de usos es siempre una estimación cuando el cálculo se realiza a priori. Además, también hay que tener en cuenta que este método de cálculo no tiene en cuenta lo que haces después de alcanzar esos usos, ya la dones, revendas o la tires a la basura.

Factores que modifican este cálculo

Vida útil real y mantenimiento : No basta con el número de usos, sino también hay que tener en cuenta cuánto dura la prenda y los gastos adicionales (lavados especiales, arreglos). Esto modifica la ecuación, teniendo que sumar al precio de la prenda lo que sería el coste de mantenimiento, para poder alcanzar el coste por uso más preciso posible.

: No basta con el número de usos, sino también hay que tener en cuenta cuánto dura la prenda y los gastos adicionales (lavados especiales, arreglos). Esto modifica la ecuación, teniendo que sumar al precio de la prenda lo que sería el coste de mantenimiento, para poder alcanzar el coste por uso más preciso posible. Versatilidad y moda : Una prenda que solo se compra pensando en ocasiones muy puntuales podría tener pocos usos, disparando así el coste por uso.

: Una prenda que solo se compra pensando en ocasiones muy puntuales podría tener pocos usos, disparando así el coste por uso. Calidad frente a cantidad: En el mundo de la moda rápida, un bajo precio inicial no garantiza valor. Las prendas más baratas suelen ser menos resistentes y duraderas, además de ofrecer un menor valor de reventa, lo que también afecta al coste por uso de manera directa.

Decidir entre una chaqueta de 200€ o una de 50€ no debe basarse únicamente en el precio que aparece en el ticket de compra. Con la fórmula del coste por uso es posible cuantificar lo que en realidad estás pagando cada vez que la usas. Si estás seguro de que la vas a llevar muchas veces, la opción más cara puede convertirse en la más rentable. Si solo la usarás ocasionalmente, la más barata puede tener mejor rendimiento. Como toda decisión financiera inteligente: se trata de uso previsto, versatilidad y durabilidad, no solo de etiqueta.