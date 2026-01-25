Qué hacer primero: pagar deudas o empezar a ahorrar, según los expertos en finanzas personales

Porque empezar a ahorrar no cancela la urgencia de reducir deuda

La pregunta parece sencilla, pero los “expertos” que enseñan finanzas de trinchera suelen contestar con una idea incómoda (y más complicada): no se trata de deuda o ahorro, sino que lo que habría que evaluar sería la presencia de deuda cara y falta de colchón financiero como principales armas contra tu estabilidad monetaria. Y ahí el orden importa.

El Banco de España recomienda tratar el ahorro como una pieza básica de nuestro presupuesto, afirmando que “es recomendable destinar un porcentaje de nuestros ingresos al ahorro, como si se tratara de otro gasto fijo obligatorio” y para ello propone destinar un 10% de los ingresos. Además, es importante fijarse objetivos como “disminuir o eliminar las deudas”. La convivencia de ambas frases ya está dando la respuesta: empezar a ahorrar no cancela la urgencia de reducir deuda; y pagar la deuda no justifica vivir sin red.

El punto de partida que cambia todo: ¿tienes fondo de emergencia?

Antes de decidir la estrategia a seguir, hay que saber si un imprevisto te empuja a pedir crédito. El Banco de España lo formula con preguntas directas: “¿Dispones de recursos económicos en caso de una emergencia?” y aterriza para qué sirve ese colchón: “Contar con un fondo de emergencia nos permite hacer frente a un gasto no planeado sin recurrir a financiación externa”. Además, da una recomendación clara: tener dinero acumulado equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos.

Si estás en cero, el dilema se resuelve solo: lo primero es construir un mínimo colchón, porque sin él cualquier avería acaba convirtiéndose en deuda.

La segunda variable: el tipo de deuda (no todas muerden igual)

Aquí la palabra clave a tener en cuenta es el coste. Cuando hay créditos especialmente caros (como el pago aplazado de tarjeta), la OCU ya advierte que “usar el crédito de la tarjeta es una opción muy cara, con TAEs que frecuentemente superan el 20%” y por eso, desde OCU, “siempre hemos desaconsejado utilizar la opción del pago aplazado con intereses”.

Sin embargo, si ya has caído, la recomendación es clara: “en cuanto dispongas de liquidez, cancela anticipadamente la deuda pendiente”. El Banco de España añade el riesgo de la dinámica “revolving”: si eliges una cuota baja, “la amortización del principal se realizará en un plazo muy largo y la cifra de intereses se elevará” y puede ocurrir que, aun pagando, “la deuda pendiente… no solo no disminuya sino que aumente”. Es decir, que la deuda cara debe ser lo primero, porque te cobra cada mes solo por existir.

La pregunta final que lo ordena todo (y evita autoengaños)

El Banco de España propone una reflexión previa antes de endeudarte: “¿Necesito ahora el dinero o puedo esperar hasta ahorrar lo suficiente y pagar al contado?” Esa misma lógica sirve para este dilema: si pagar deuda hoy te deja sin red para mañana, te estás preparando para recaer. Si ahorrar sin tocar una deuda cara te está drenando en intereses, estás ahorrando “contra el viento”.

Lo sensato, casi siempre, es crear colchón mínimo + eliminar deuda cara, y luego sí: ahorro estable, con respiración larga.