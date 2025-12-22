Los 5 errores financieros más comunes que cometen los ganadores de la Lotería (y cómo evitarlos)

Compartir







El dinero de la Lotería llega en un instante… y puede desaparecer mucho más deprisa de lo que querríamos. No es una maldición; es matemática emocional y falta de planificación. No es en absoluto raro que haya personas que tras recibir cantidades inesperadas de dinero terminen en apuros económicos, por culpa de sus propios hábitos. La buena noticia: la mayoría de los desastres financieros de los ganadores se repiten en cinco errores muy reconocibles… y evitables.

Creer que el premio es infinito y disparar el nivel de vida

El primer tropiezo es obvio, y pasa por: vivir como si el dinero no se fuera a acabar nunca. Da igual de dónde sea el ganador, ya que es habitual encontrar patrones muy similares: casas de lujo, coches de alta gama, viajes constantes y una lista de gastos fijos que no existían antes del premio.

Al no haber un plan, el premio se convierte en la única entrada de dinero en una cuenta corriente que solo baja. Es importante tener un plan financiero y no gastar sin tenerlo antes o, de lo contrario, el capital terminará desapareciendo en unos pocos años.

Cómo evitarlo: Antes de mover un solo euro, conviene fijar tres cifras por escrito: cuánto necesitas para tu vida diaria al año, cuánto quieres reservar como colchón de seguridad y cuánto vas a destinar a caprichos. Todo lo demás debería estar invertido o protegido, no en modo “barra libre”.

Tomar decisiones impulsivas sin asesoramiento

Otro error recurrente es decidir en caliente. Diversos asesores financieros que trabajan con ganadores explican que muchas personas se lanzan a comprar empresas, inmuebles o a “ayudar” a todo el mundo sin haber hablado antes con un profesional ni entender el impacto fiscal o el riesgo real de esas operaciones.

Cómo evitarlo: los expertos coinciden que lo mejor es seguir una secuencia concreta: discreción, pausa y asesoramiento. Primero, no hacer anuncios públicos; después, tomarse semanas o meses antes de cambiar de casa, trabajo o coche; y, entre medias, sentarse con un asesor financiero, un experto fiscal y, si hace falta, un abogado de confianza.

Ceder a la presión del entorno (y decir que sí a todo)

Cuando alguien gana la lotería, no solo cambia su saldo, sino que también cambia la forma en la que los demás nos miran. No es raro que tras recibir un gran premio de la lotería, aparezcan peticiones de familiares lejanos, amigos, socios “de toda la vida” y oportunidades de inversión de dudoso recorrido.

Los asesores que trabajan con premiados advierten de un patrón que lleva al desastre financiero: decir que sí a todo, ya sea por culpa, vergüenza o miedo a quedar mal. Esa cascada de préstamos informales, avales y regalos sin plan puede vaciar la cuenta más rápido que cualquier coche de lujo.

Cómo evitarlo: La recomendación es clara: máxima discreción y normas escritas. No contar la cuantía del premio a cualquiera, decidir de antemano cuánto se va a destinar a ayudar a otros y dejarlo todo por escrito (donaciones, préstamos, participación en un décimo, etc.) para evitar conflictos e impuestos sorpresa.

Invertir en lo que no se entiende (negocios, criptos, pelotazos)

Muchos ganadores no se arruinan por gastar, sino por invertir mal. Los casos más recientes apuntan a un cóctel muy concreto: negocios inmobiliarios sobredimensionados, empresas propias sin contar con experiencia previa o productos financieros complejos que no comprenden. Ya sea por entrar en mercados de alto riesgo sin conocimientos o por intentar entrar en los productos de moda, la falta de experiencia aboca al fracaso.

Cómo evitarlo: hay que aplicar una regla básica: no poner grandes cantidades en nada que no puedas explicar con frases sencillas. Antes de comprar locales, montar una empresa o entrar en inversiones agresivas, conviene diversificar, poniendo parte en deuda segura, parte en fondos o carteras gestionadas reguladas, parte en liquidez y solo una fracción menor para proyectos personales más arriesgados… siempre asesorado.

Creer en la “maldición del ganador” y rendirse a la narrativa del desastre

El último error es mental: dar por hecho que acabar mal es casi inevitable. Durante años se ha dicho que “el 70% de los ganadores de lotería termina en bancarrota”, pero no se trata de una estadística real, ni está basada en ningún tipo de evidencia.

Es cierto que algunos ganadores terminan en problemas financieros, pero también hay investigaciones que demuestran que, de media, quienes reciben premios importantes mantienen durante años un nivel de riqueza superior al del resto de la población, siempre que gestionen el dinero con prudencia.

Cómo evitarlo: en lugar de asumir la “maldición del ganador”, tiene más sentido asumir que un premio grande es un shock financiero que exige nuevas habilidades. Educación financiera básica (impuestos, inflación, diversificación), buenos profesionales y límites claros al gasto son la mejor vacuna contra el desastre.