¿Adiós al ticket de la compra? Los supermercados quieren que sea digital y ahorrar papel

Los supermercados imprimen unos 5.000 millones de tickets al año y se gastan 10 millones de euros en papel

Los supermercados imprimen unos 5.000 millones de tickets al año y se gastan 10 millones de euros en papel. ¿Y si no fuera necesario o solo lo mandaran por email? Lo cierto es que la mayoría de la gente no lo quiere. "Se lo ofreces y directamente lo dejan en el mostrador", cuenta Rafael Pascual, propietario del Supermercado Alsara. Informa en el vídeo Tatiana Domínguez.

Lo que piden es que el ticket solo se imprima si el cliente lo solicita e impulsar prácticas más saludables. ¿Pero sería viable en todos los comercios? Por ejemplo, en una juguetería. Muchas personas mayores no tienen email y, por tanto, podría ser inviable. Puestos uno tras otros, estos recibos cubrirían 1,2 millones de kilómetros, el equivalente a dar 28 veces la vuelta al mundo. Algo que da que pensar.

El director general de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), Ignacio García Magarzo, destaca que "en productos de alimentación y de compra cotidiana no tiene sentido que se sigan imprimiendo todos los tickets". Según los datos de la organización, un tercio de los tickets terminan abandonados en la línea de caja o en la papelera más cercana segundos después de su impresión.

La idea impulsada desde Asedas es la se seguir el modelo de otros países como Francia o Suiza, donde el ticket es impreso cuando el ciudadano lo pide. En caso contrario, el ticket se generará deforma electrónica para garantizar el control fiscal.