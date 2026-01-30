La tasa de inflación de enero es la más moderada desde mediados del año pasado (2,3 % de junio de 2025)

El Ministerio de Trabajo cierra un preacuerdo con los sindicatos para subir el SMI un 3,1% hasta los 1.221 euros en 2026

El índice de precios de consumo (IPC) ha arrancado el año en el 2,4 % interanual, cinco décimas menos que la tasa de diciembre, debido fundamentalmente al comportamiento de la electricidad y los carburantes.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la evolución de enero ha influido la electricidad, que ha moderado su subida, y el descenso de los precios de los carburantes.

La tasa de inflación de enero es la más moderada desde mediados del año pasado (2,3 % de junio de 2025).

La subyacente se mantienen en el 2,6%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en enero se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

De confirmarse esta tasa del 2,6%, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Los precios bajan un 0,4% en el mes

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), el IPC bajó un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó cinco décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del -0,7%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el primer mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de enero el próximo 13 de febrero.