La economía silver ya domina el mercado: los mayores de 55 años generan el 60% del consumo en España

Redacción Uppers 30 ABR 2026 - 12:21h.

La población sénior presenta patrones de compra más estables y mayor capacidad económica

Ocio, pensión, viajes: ¿en qué nos gastamos el dinero los mayores de 55?

Compartir







Los números demuestran que los mayores de 55 años son un pilar fundamental y permanente para la economía española. Este colectivo representa aproximadamente el 34% de la población —más de 17 millones de personas— y genera más del 30% del PIB nacional, además de concentrar una parte muy relevante del ahorro y del gasto agregado. La 'silver economy' se ha consolidado como uno de los principales motores del crecimiento en España.

Los mayores de 55 concentran en torno al 60% del consumo total en España, lo que los sitúa como el segmento más influyente del mercado, según indica el informe 'Silver Economy y deporte: una oportunidad social, económica y de salud', elaborado por EAE Business School. Incluso estimaciones más conservadoras apuntan a que su gasto representa cerca del 40% del consumo privado, superando al de otros grupos de edad en plena etapa laboral.

PUEDE INTERESARTE Cambio generacional: así se convertirán los millenials y gen Z en los que más patrimonio heredarán

Este protagonismo no se limita a un volumen elevado de gasto, sino que se extiende a múltiples sectores estratégicos como el turismo, el ocio, la salud, la vivienda o los servicios financieros. Su patrón de consumo, además, refleja una evolución hacia estilos de vida más activos y diversificados.

Mayor capacidad adquisitiva y estabilidad financiera

El liderazgo económico de este colectivo se explica en gran medida por su posición financiera. Los mayores de 55 años presentan la mayor capacidad adquisitiva media de la población, con niveles de renta y patrimonio superiores, así como una elevada tasa de propiedad de vivienda y menor endeudamiento.

PUEDE INTERESARTE Cambio generacional: así se convertirán los millenials y gen Z en los que más patrimonio heredarán

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“La Silver Economy representa una transformación estructural de la economía. Más allá de un cambio demográfico, es un nuevo modelo de consumo en el que la población sénior se convierte en protagonista, con capacidad económica, tiempo disponible y una orientación hacia el bienestar”, explica Ángel Moreno Inocencio, autor del informe.

Además de su propio gasto, los sénior desempeñan un papel esencial como soporte económico intergeneracional. Una parte significativa ayuda de forma recurrente a hijos y familiares, contribuyendo a sostener el consumo global y amortiguar los efectos de la inflación o la precariedad laboral en generaciones más jóvenes.

De colectivo pasivo a motor estructural

El envejecimiento demográfico ha incrementado el peso relativo de este grupo, pero lo determinante es su transformación cualitativa. Los mayores de 55 años han pasado de ser percibidos como un colectivo dependiente a convertirse en un agente económico central.

Por otra parte, el perfil del consumidor sénior está cambiando rápidamente. Lejos de los estereotipos tradicionales, se trata de un grupo cada vez más digitalizado. Más del 80% utiliza internet de forma habitual y participa activamente en servicios online, desde banca digital hasta comercio electrónico.

Además, el informe de EAE Business School constata un cambio de hábitos entre los mayores ya que la práctica deportiva ha crecido de forma significativa en las últimas décadas. Actualmente, más del 70% de las personas entre 55 y 74 años cumplen con las recomendaciones de actividad física, mientras que en los mayores de 75 años la cifra supera el 50%. Sin embargo, los mayores de 55 años representan solo el 20% de los usuarios de gimnasios en España, lo que demuestra el margen de mejora que existe en el sector.

En cualquier caso, el protagonismo de los sénior en España responde a una realidad consolidada y respaldada por datos: concentran población, riqueza, consumo y ahorro. Su influencia seguirá creciendo en paralelo al envejecimiento de la sociedad, lo que convierte a la economía silver en uno de los ejes estratégicos del presente y del futuro económico del país.