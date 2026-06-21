Marisa Arellano 21 JUN 2026 - 20:16h.

La inestabilidad geopolítica sigue mandando en el precio del gas, una tecnología que se usa más en verano

La ola de calor continúa este lunes con temperaturas de hasta 42ºC: preocupa el País Vasco que estará ante un "peligro extraordinario"

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El aire acondicionado está encendido de media seis horas al día debido a la ola de calor y esto se nota en la factura, que será de media entre 20 y 30 euros más cara.

El mayor uso del gas para producir electricidad, porque hay menos generación de energía hidráulica y porque a última hora del día no hay generación solar, que eso sí lleva a cero el precio de la electricidad en algunos momentos del día, es una de las causas de este encarecimiento, más allá del mayor consumo.

El consejo para ahorrar, limpiar los filtros del aire acondicionado

Así lo explica Fernando de Llano Paz, profesor de la Universidad de A Coruña y experto e investigador en Economía de la Energía. Para tratar de ahorrar se aconseja limpiar los filtros del aire acondicionado, que ganarán así un 10% de eficiencia, así como poner la temperatura a no menos de 26 grados centígrados. De todos modos, según explica de Llano si los mercados creen que puede haber escasez, el precio del gas puede duplicarse. Habrá que seguir pendientes del estrecho de Ormuz.

Aunque, más allá de la reacción de los mercados, el verano ya está comprometido, debido a que un barco tarda en llegar a Europa entre 35 y 40 días desde que sale del estrecho.

La asignatura pendiente: un sistema eléctrico menos interdependiente

España, eso sí, sigue teniendo cierta ventaja competitiva, al contar con siete plantas de gas, y una importante penetración de energía renovable. El reto es aún lograr una buena red de baterías que permitan almacenar la energía procedente de las renovables e ir distribuyéndola en función de las necesidades de consumo. Y la asignatura pendiente, según de Llano Paz, es tener un sistema eléctrico menos interdependiente.