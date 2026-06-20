Irán denuncia "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte de Israel

Israel vuelve a bombardear Líbano a pesar del alto el fuego acordado con Hizbulá

Compartir







El Ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana por no haber sido capaces de impedir los ataques de Israel a Líbano.

El Ejército ha informado de su decisión en un comunicado en el que denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento.

PUEDE INTERESARTE Israel y Hizbulá acuerdan un nuevo alto el fuego en el Líbano tras la presión de EEUU

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (…), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

Este es garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes (según el Ejército israelí en respuesta a ataques de Hezbolá) han matado a más medio centenar de personas en las últimas 24 horas y tras la firma de Israel de un alto el fuego con la milicia libanesa.

PUEDE INTERESARTE Israel bombardea Líbano y mata a 18 personas pese al acuerdo de paz firmado por EEUU e Irán

En el comunicado difundido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Ejército de Irán denuncia "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra".