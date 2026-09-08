Rocío Doñoro 08 SEP 2026 - 16:19h.

El aspecto irreal de la comida saturada por exceso de saturación y color provoca rechazo entre los clientes

El menú del día corre riesgo de desaparecer

Compartir







La inteligencia artificial entra en la cocina de los restaurantes para sacar imágenes perfectas de la comida. Fotos con platos perfectos, colores vivos pero muy irreales. Este tipo de Marketing no siempre funciona y algunos negocios han perdido clientes por esto. Pero tiene una respuesta biológica.

Algunas fotos rápidas y baratas abren la boca pero no para comerse el plato sino para rechazarlo. "La fotografía gastronómica tiene dos funciones: vender el plato y enseñar el arte del chef", explica José Santopalomo, fotógrafo de 'Martini Shot Studio'.

"Atrae lo natural, lo bien elaborado y con una presentación estética", aclara un especialista

El aspecto irreal de la comida saturada por exceso de saturación y color provoca que los ojos y el cerebro cortocircuiten. "Atrae lo natural, lo bien elaborado y con una presentación estética. Vamos, que te están vendiendo la burra", señala Mariano Hernández-Barahona, especialista en Psicología Clínica.

La frase de 'la comida no siempre entra por los ojos' se cumple en esta ocasión con las fotografías que no despiertan la hormona del apetito. Por eso, los restaurantes tendrán que pensárselo bien si quieren dejar entrar la inteligencia artificial a sus cocinas. Porque, a veces, el marketing barato puede salir muy caro.