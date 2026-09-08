Las imágenes creadas con IA baja el consumo de los clientes: los platos perfectos con colores vivos y saturados generan desconfianza
El aspecto irreal de la comida saturada por exceso de saturación y color provoca rechazo entre los clientes
El menú del día corre riesgo de desaparecer
La inteligencia artificial entra en la cocina de los restaurantes para sacar imágenes perfectas de la comida. Fotos con platos perfectos, colores vivos pero muy irreales. Este tipo de Marketing no siempre funciona y algunos negocios han perdido clientes por esto. Pero tiene una respuesta biológica.
Algunas fotos rápidas y baratas abren la boca pero no para comerse el plato sino para rechazarlo. "La fotografía gastronómica tiene dos funciones: vender el plato y enseñar el arte del chef", explica José Santopalomo, fotógrafo de 'Martini Shot Studio'.
"Atrae lo natural, lo bien elaborado y con una presentación estética", aclara un especialista
El aspecto irreal de la comida saturada por exceso de saturación y color provoca que los ojos y el cerebro cortocircuiten. "Atrae lo natural, lo bien elaborado y con una presentación estética. Vamos, que te están vendiendo la burra", señala Mariano Hernández-Barahona, especialista en Psicología Clínica.
La frase de 'la comida no siempre entra por los ojos' se cumple en esta ocasión con las fotografías que no despiertan la hormona del apetito. Por eso, los restaurantes tendrán que pensárselo bien si quieren dejar entrar la inteligencia artificial a sus cocinas. Porque, a veces, el marketing barato puede salir muy caro.