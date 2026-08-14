El menú del día puede desaparecer

Idoia Rivas 14 AGO 2026 - 15:56h.

Los alimentos se han encarecido tanto en los últimos meses que ya es muy difícil encontrar un menú del día por menos de 15 euros.

Comida más barata y menos desperdicio: el efecto de la Ley de Desperdicio Alimentario que ya se empieza a notar en supermercados

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Los alimentos se han encarecido tanto en los últimos meses que ya es muy difícil encontrar un menú del día por menos de 15 euros. Esa es más o menos la media de España, pero luego hay ciudades como Bilbao donde no se come por menos de veinte. Primero, segundo, tercero y postre. ¿A quien no le ha salvado alguna vez el menú del día? Aunque puede que eso comience a cambiar a partir de ahora.

Los que suelen tirar de menú del día consideran que "es una barbaridad de precios, un presupuesto que se escapa". Pero la realidad es que los precios de los alimentos suben y con ellos, también los del menú. La verdad es que "con 20 euros comes super justito" y en los restaurantes que ponen esos precios las ganancias son muy escasas. Así que ya son muchos los que dicen que "el menú va a desaparecer".

La subida no le ha parecido descabellada a todo el mundo. "Yo vivo en Inglaterra, alli todo es mas caro". A los turistas les sigue viniendo muy bien aunque en algunos sitios superen ya los 20 euros. "Si hay gente que lo quiere pagar", dicen los vecinos.

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Ante esta realidad, hay restaurantes que han apostado por no subir los precios. Ni de los pinchos, ni de la carta ni del menú. Es una opción para intentar captar clientela.

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Según un estudio presentado por Hostelería de España y Edenred en noviembre de 2025, el precio medio del menú del día en España se situó en 14,20 euros, un 1,5% más que el año anterior, pero no para de subir. El informe se realizó a partir de una encuesta a más de 2.600 establecimientos y mostró que uno de cada tres restaurantes había mantenido el mismo precio.

Para los negocios, contar con un menú establecido facilita también la planificación de compras y de la cocina. Saber con anticipación qué preparaciones se ofrecerán permite organizar cantidades, aprovechar determinados ingredientes y reducir desperdicios. La propuesta puede cambiar diariamente o mantenerse durante algunos días, según el funcionamiento de cada establecimiento.

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La variedad es otro de los puntos que permiten diferenciar un menú del día. No necesariamente tiene que estar compuesto siempre por recetas tradicionales. Una misma base puede dar lugar a distintas preparaciones y permitir que el restaurante incorpore cambios según la época del año. Pero todo esto, que apoya el mantenimiento del menú del día se enfrenta también a la posibilidad de hacerlos rentables... y de calidad.

Aunque quizás la solución tendria que subir todo más, además los sueldos, y no eliminar unos menús del día que son parte de nuestra vida.