Consumo amplía la alerta en varias salsas que contienen el etiquetado de 'gluten no incluido'

Una notificación de la Comunidad de Madrid ha incluido nuevos lotes de salsa en la alerta

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Tras la alerta emitida el pasado 26 de agosto por la presencia de gluten en varios lotes de salsas no incluido en el etiquetado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta a 21 lotes de salsas vendidas Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Los productos incluidos en esta alerta son varios lotes de salsa barbacoa (BBQ) y salsa chimichurri marca Vulpi y salsa barbacoa (BBQ) marca Dumt’s.

En este caso, se han detectado dos nuevos formatos de salsa barbacoa lote L2510281105 y L2601200123 en formato 1020 g y salsa chimichurri lote L2601280130 (formato 1080 g), además de la retirada de Salsa barbacoa marca Vulpi 600 g, lotes L2509291007, L2510281105 y L251203A1205, y Salsa chimichurri marca Vulpi, 210 g, lote L2512171223 y lote L2601280209, elaborados con la misma materia prima.

Se suma así a los casos ya notificados previamente en agosto; los lotes de salsa barbacoa marca Vulpi números L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031 y L2510221032; los lotes afectados de salsa chimichurri de marca Vulpi, con los números L2509160918, L2509160919, L2509160920, L2509160921, L2509160922, L2509160923, L2509160924 y L2512111217 y los lotes afectados de salsa barbacoa marca Dumts que correspondían a los números L251203B1223 y L251203B1209.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de esta ampliación de la alerta del pasado 26 de agosto tras una notificación de la Comunidad de Madrid que ha identificado nuevos lotes afectados. Gracias al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) se ha podido trasladar la información y verificar de los canales de comercialización la retirada de los productos afectados.

El organismo dependiente del Ministerio de Consumo ha informado a través de su página web que, como medida de precaución, recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Además ha añadido que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.