Gonzalo Barquilla 11 SEP 2026 - 18:13h.

Valeria Arango Trujillo, la joven que sufrió un accidente en Australia el 14 de julio, evoluciona favorablemente y será repatriada

El caso de Valeria pone el foco en la asistencia sanitaria en el extranjero: "Tener o no seguro puede cambiar tu vida"

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"Papá", "hola", "chau", "puedo". Son algunas de las palabras que Valeria Arango Trujillo ha comenzado a pronunciar de forma consciente después de casi dos meses ingresada en Australia tras sufrir un grave accidente de tráfico. La joven biotecnóloga española, de 22 años, muestra ya un grado de conciencia que sus padres consideran importante y continúa recuperándose mucho más rápido de lo que inicialmente habían previsto los médicos.

La familia compartió el pasado 5 de septiembre una nueva actualización sobre su estado de salud, en la que detalla que Valeria ha experimentado una evolución "realmente extraordinaria" desde que pasó de la UCI a planta a principios de agosto. Ya no necesita respirador, sus padres esperan que puedan retirarle la traqueotomía y no descartan que pueda empezar a comer por sí misma. Su movilidad motriz, añaden, también es "muy buena".

La joven será además repatriada a España "en muy pocos días" después de que el seguro se haya hecho cargo finalmente de todos los gastos, incluida la repatriación. Sus padres están en contacto con distintos hospitales españoles para decidir cuál sería el más adecuado para continuar con su rehabilitación. La familia ha cerrado también las páginas de ayuda abiertas en GoFundMe durante estas semanas ('Ayúdanos a apoyar a Valeria' y 'Ayudemos a Valeria en su lucha por recuperarse') al considerar que los fondos recaudados son suficientes para afrontar los pagos pendientes.

Una evolución mucho más rápida de lo que esperaban los médicos y el seguro se hace cargo de todo

El diagnóstico inicial era muy pesimista tras el accidente que sufrió el 14 de julio. Según explica la familia, los médicos no preveían que Valeria alcanzara el nivel de recuperación actual hasta pasados entre tres y seis meses y advertían de que el proceso sería muy lento.

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Sin embargo, la joven ha progresado mucho: "Valeria está evolucionando de una forma mucho más rápida y favorable de lo esperado". Uno de los cambios más importantes se ha producido en su nivel de conciencia.

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Aunque sus familiares reconocen que todavía no está confirmado completamente por los médicos, sus padres han podido comprobar durante los últimos días que Valeria responde de forma consciente. Además de haber pronunciado diversas palabras, ha saludado con el dedo y se ha despedido con la mano. La joven empieza a recordar cosas y eso ilusiona.

De Madrid a Nueva Zelanda y Australia, el viaje que terminó en un grave accidente

Valeria Arango Trujillo, de 22 años, nació en Madrid y creció entre la capital española y Bilbao. Estudió Biotecnología en la Universitat Autònoma de Barcelona y durante su formación también pasó varios meses en Portugal gracias al programa Erasmus+. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 estudió en la Universidade de Coimbra, donde centró parte de su estancia en materias relacionadas con la biología y la antropología.

En 2026 continuó con su experiencia internacional. Entre marzo y mayo trabajó en Pinpoint Hort Lab Services, en Te Puke, en Nueva Zelanda, y posteriormente se trasladó a Australia con un visado Working Holiday. Fue allí donde, el pasado 14 de julio, sufrió un grave accidente de tráfico que cambió por completo sus planes. La joven se dirigía a la granja en la que había encontrado un empleo para ampliar su visado cuando su coche registró un volantazo y dio varias vueltas de campana hasta estrellarse contra un árbol.

Valeria tuvo que ser trasladada al Royal Perth Hospital, donde permaneció ingresada en la UCI y en coma debido a un traumatismo cerebral severo y una lesión axonal difusa. Sus padres, Sandra y Jon, viajaron urgentemente hasta Australia para acompañarla durante las primeras semanas. La familia abrió entonces una campaña para afrontar los elevados costes de la hospitalización y recibió alrededor de 240.000 euros en aportaciones. Ahora, casi dos meses después del accidente, Valeria se prepara para regresar a España para continuar su rehabilitación.