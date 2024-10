María y Laura, enfermas de cáncer, hablan de las bajas flexibles y su impacto en su día a día

La sensibilidad de su empresa le ha permitido que, durante todo este proceso, las horas conectadas al trabajo también sirvan de terapia: "Yo estaba trabajando y cuando me levantaba para ir al baño me pegaba sustos en el espejo porque no me acordaba de que estaba enferma", cuenta María. Ocupar la mente, mantener rutinas y sentirse útil; son aspectos positivos de las bajas médicas flexibles.