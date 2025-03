No hay nada más duro para un padre o una madre que perder a un hijo , pero si esa muerte ocurre inmediatamente después del parto, el sufrimiento aumenta porque se ven obligados a reincorporarse al trabajo sin tiempo para hacer el duelo . Por eso, las parejas afectadas piden que el padre también tenga derecho a la baja laboral. Es imprescindible para intentar procesar esa pérdida.

Andrés García y Yasmina López , detectaron que su hija Lily no tenía latido una semana antes del parto. “El 16 de noviembre de 2023 teníamos correas porque la semana siguiente salíamos de cuentas del embarazo de nuestra hija Lili y en aquel momento nos dijo que no había latido. Teníamos que ir a una inducción del parto porque mi vida corría peligro”, recuerda Yasmina López.

“Pudimos verla y estar con ella, decirla que la queríamos mucho, tenerla en brazos… hacernos fotitos de familia. No hay una baja que te diga: has sido padre. ¿Por qué mi hija que no ha nacido es menos hija que el resto?”, reclama Andrés García.