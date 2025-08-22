Jay Blahnik ha sido denunciado por nueve trabajadores de Apple con bajas médicas por el mal ambiente laboral que ha creado el conocido directivo

Con Jay Blahnik no se puede trabajar: el vicepresidente de tecnologías de Apple Fitness ha sido acusado por nueve trabajadores de abusos verbales, manipulación y de crear un ambiente laboral tóxico que los ha llevado a sentirse enfermo.

Blahnik , conocido por impulsar productos con gran éxito de ventas, como la aplicación para contabilizar el ejercicio físico y el consumo de calorías, recibió la primera denuncia interna en 2023 cuando una exgerente lo acusó de acoso laboral y sexual.

Cuando Apple recibió la quejas formal la resolvió mediante un acuerdo, pero para Blahnik , de 57 años no tuvo ninguna consecuencia y se ha mantenido en el cargo . La extrabajadora, Mandana Mofidi, presentó una demanda en 2023, en la que señaló haber sido acosada y posteriormente haber sido víctima de represalias por denunciar la situación.

Mofidi presentó contra Blahnik y Apple una querella ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en la que ha relatado, que en un inicio recibió buenas evaluaciones por su desempeño con "logros significativos", pero tras su denuncia contra el importante directivo por los canales internos de la compañía asegura que fue aislada, criticada y presionada hasta presentar problemas de ansiedad y depresión.

Al su querella se han sumado otros nueve trabajadores que tienen a Jay Blahnik, como jefe. Los testimonios se refieren a comentarios sexuales y burlas dentro de reuniones sobre supuestas relaciones íntimas de colegas y llegó a hacer observaciones sobre el físico de entrenadores vinculados al servicio Apple Fitness+.

En la acusación contra Blahnik aseguran que el ambiente laboral y su comportamiento ha provocado que más de 10 trabajadores sufrieron bajas médicas prolongadas desde 2022 por motivos de salud mental desde 2022.

Apple se defiende y asegura estar investigando el asunto

La compañía, a través de su portavoz Lance Lin, ha negado las acusaciones de acoso laboral contra su directivo, aunque ha respondido que examina a fondo cada inquietud, a las preguntas del New York Times, que ha publicado la noticia.

"Estamos profundamente comprometidos con mantener un ambiente inclusivo y positivo", dijo. "No estamos de acuerdo con la premisa de esta historia, y hay muchas afirmaciones inexactas y tergiversaciones", ha asegurado Lin.