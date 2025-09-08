El valor añadido que te den los idiomas es claro en numerosos perfiles de trabajo

La generación del 'baby boom' se jubila: el 47% de los españoles opositan o se plantean hacerlo

Compartir







La experiencia profesional y el conocimiento de idiomas pueden incrementar el salario de ciertas profesiones en más de 15.000 euros, como es el caso de una enfermera responsable de cuidados generales o un electricista industrial, según un informe elaborado por InfoJobs.

Así, a una enfermera responsable de cuidados generales se le ofrece un salario de 37.085 euros brutos anuales, pero alcanza los 52.802 euros si tiene varios años de experiencia profesional; y lo mismo ocurre con una auxiliar de enfermería, que incrementa su sueldo en más de 10.000 euros si ya ha trabajado antes.

El valor añadido de los idiomas

En cuanto a los idiomas, el valor añadido es claro en numerosos perfiles, como un electricista industrial, que pasa de una remuneración media de 27.891 euros a 43.747 euros cuando se solicita esta competencia (15.800 euros más).

En profesiones como la de ingeniero electromecánico la diferencia supera los 13.000 euros, mientras que en roles vinculados a la restauración, como director o directora de restaurante, la oferta salarial aumenta en torno a 3.300 euros.

La tercera variable que tiene impacto directo en la remuneración ofertada es un título de educación superior, especialmente en perfiles técnicos y de responsabilidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, un ingeniero técnico en electrónica puede ver cómo su salario medio pasa de 25.568 euros a 31.831 euros, con una diferencia de 6.263 euros; al igual que un director de logística, donde la oferta salarial se incrementa en más de 6.000 euros cuando se exige titulación superior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El estudio de Progresión Salarial 2025, elaborado por InfoJobs y publicado este lunes, revela que el salario promedio de las vacantes ofertadas durante el primer semestre se situó en los 27.552 euros brutos anuales, lo que supone un 2 % más respecto al cierre de 2024 (27.060 euros) y un 9,3 % más respecto al de 2021 (25.193).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esta cifra refleja la cuantía ofertada en el momento de publicar la vacante, sin tener en cuenta la retribución final tras la negociación entre empresa y candidato, aclara la compañía, que insiste en que "el aumento de los salarios no ha compensado el alza de los precios".