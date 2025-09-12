Cómo retener el talento en tu empresa si tienes más de 50 años

Casi nueve de cada diez directivos están preocupados por la dificultad para conservar a los trabajadores más valiosos en sus empresas

Así cambian las prioridades laborales en cada generación: los boomers valoran más la estabilidad

Compartir







Liderar un negocio en la edad madura tiene varias ventajas. La experiencia, la visión estratégica más a largo plazo y la resiliencia son algunas de ellas. Sin embargo, el reto de retener talento en un mercado laboral tan voluble es uno de los mayores caballos de batalla. Casi nueve de cada diez directivos están preocupados por la dificultad para conservar a los trabajadores más valiosos en sus empresas, según un estudio reciente de Randstad (2025).

El fenómeno de la rotación laboral se ha incrementado un 24% en las empresas españolas, sobre todo en tecnología y hostelería, indican informes de Gartner y McKinsey. Hasta cuatro de cada diez empleados renuncian a su empleo durante el primer año, lo que dificulta la construcción de relaciones laborales sólidas a largo plazo. Si antes la estabilidad laboral era el mayor atractivo, hoy en día los profesionales buscan no solo un buen salario, sino también crecimiento, propósito y un entorno laboral flexible.

La caída del compromiso o el menor sentido de pertenencia de los empleados con las empresas es una de las principales causas de esa rotación laboral. Para Sergi Macip, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ofrecer posibilidades de crecimiento profesional y personal y responsabilidades específicas, y las políticas internas justas y transparentes son ejes muy contrastados para garantizar la fidelización.

"Desde la psicología del trabajo y las organizaciones consideramos que el encaje del trabajador con sus atribuciones debe gestionarse desde una mirada holística en la que se toman en consideración los intereses productivos de la empresa y los del colectivo, y las necesidades y las aspiraciones del individuo", recomienda el experto.

Conciliación y satisfacción laboral

Como líder, no hay que renunciar a un estilo propio, pero sí es fundamental abrirse a entender qué motiva a cada miembro del equipo y cuáles son sus expectativas profesionales y personales. El salario sigue siendo un elemento decisivo, claro, pero hay factores como la conciliación o la satisfacción laboral que ganan peso. Los candidatos no solo quieren saber cuánto cobrarán, sino qué oportunidades tienen para crecer.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, percibir un salario bajo puede ser motivo de insatisfacción, pero el compromiso de continuidad en una organización puede ser sólido si es compensado por otros factores del entorno de trabajo que resulten estimulantes, como serían las posibilidades de desarrollo y trayectoria profesional, la autonomía de trabajo, el reconocimiento y la responsabilidad sobre las propias tareas, explica Macip.

"La capacidad de autoorganización del trabajo y la conciliación con la vida personal son elementos que no siempre han estado presentes en los modelos de fidelización, pero con una creciente valorización social actualmente se consideran también elementos imprescindibles en cualquier sistema de gestión de recursos humanos", añade el experto.

El talento se fuga cuando no se desarrolla

El talento se fuga cuando percibe que no va a poder desarrollarse, por eso un plan de formación interna o acceso a cursos y talleres externos puede ser un factor diferenciador, pero no existen recetas estandarizadas. "Cada organización requiere desplegar unas herramientas y políticas específicas, que además deberán ser dinámicas para que se puedan adaptar a los inevitables cambios a los que está sometida cualquier organización o colectivo", apunta el experto.

El estilo de liderazgo y la cultura de la empresa

Pero a la hora de atraer y retener talento, tan importante es ofrecer un catálogo de beneficios profesionales y personales al empleado como el funcionamiento de la propia empresa. El estilo de liderazgo y la cultura de la organización son dos aspectos menos objetivables que el salario, pero con un potencial de insatisfacción superior al que puede generar un salario considerado bajo, advierte Macip.

La autoridad ya no se mide únicamente por la jerarquía. Los empleados valoran sentirse escuchados y respetados. Si eres mayor de 50 años, tu experiencia es una ventaja. Aprovecha esa sabiduría, pero combínala con un liderazgo empático y abierto, que genere lealtad. Cuando los colaboradores sienten que el jefe entiende sus necesidades, su compromiso con el proyecto se multiplica.

Las nuevas generaciones buscan formar parte de un proyecto con impacto. Por eso, demostrar que tus decisiones están alienadas con ellos se antoja esencial para generar sentido de pertenencia. Retener talento definitivamente no depende solo de ofrecer sueldos más altos, sino de construir una cultura donde las personas quieran quedarse. Para ello, hay que saber liderar con humanidad, adaptarse a los cambios y crear un entorno en el que cada persona sienta que crece al mismo tiempo que la empresa.