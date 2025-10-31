Zoe Armenteros 31 OCT 2025 - 13:52h.

Los 1.200 afectados por los recortes que plantea Amazon serán empleados de las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona

Amazon se plantea reemplazar más de medio millón de puestos de trabajos por robots

Amazon se plantea recorte masivos de más de 17.000 empleados a nivel global. En España afectarán de lleno a 1.200 trabajadores en la sede de la multinacional en España, específicamente en Madrid y Barcelona. La compañía estadounidense despedirá a más del 30% de sus empleados de las oficinas corporativas, de los 28.000 que tiene en plantilla en nuestro país, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de este proceso.

La empresa, especializada en el comercio online, ya había anunciado esta semana un ajuste de plantilla a nivel global, que afectará a 14.000 efectivos. En España ya ha abierto dos expedientes de reducción de empleo (ERE) en las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.

Por el momento, los afectados por los recortes que plantea Amazon serán empleados de las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona y esta medida, según informan las mismas fuentes, no tendría impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas. Amazon España cuenta con un total de 28.000 trabajadores.

La multinacional del comercio electrónico adelantó un recorte de 14.000 trabajadores a nivel global

Amazon anunció el pasado martes una reducción de aproximadamente 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina, una cifra inferior a la apuntada este lunes en varios medios, que elevaban hasta unos 30.000 los puestos afectados. La plantilla global de Amazon se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas.

La medida fue comunicada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, pretende mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Amazon aseguró que tratará de dar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia Amazon.

Los recortes de Amazon a nivel global, contrastan con los resultados del tercer trimestre, en los que la multinacional logró un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros), un 38,2% más respecto al año anterior en el mismo periodo.

La cifra de negocio en el trimestre alcanzó los 180.169 millones de dólares (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta 74.058 millones de dólares (63.663 millones de euros), y del 16,3% de la comercialización de servicios, hasta 106.111 millones de dólares (91.216 millones de euros).