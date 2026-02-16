Una enfermera se encuentra ingresada en estado crítico tras haber sido apuñalada por un hombre en Benicàssim

Desde la Guardia Civil han informado de que el presunto agresor ha sido detenido

BenicàssimLa Guardia Civil ha detenido a un hombre tras haber agredido, presuntamente, con un arma blanca a una enfermera en un centro de salud de la localidad castellonense de Benicàssim.

Según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la trabajadora ha tenido que ser asistida por los servicios médicos.

Desde la Guardia Civil han informado a EFE de que el presunto agresor ha sido detenido y se están investigando los hechos