MadridImpulsando una propuesta conjunta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, CCOO y UGT reclaman un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes, con tributación en el IRPF.

Dicho aumento solicitado por los sindicatos supondría un incremento de 89 euros sobre el SMI de este año, situado en 1.184 euros al mes, y permitiría que, tras la tributación, los perceptores del SMI seguirían cobrando el equivalente al 60% del salario medio neto, que es la referencia establecida en la Carta Social Europea.

Los sindicatos reclaman una subida del SMI "contundente e importante"

Discurriendo sobre la cuestión en rueda de prensa. los secretarios de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, han insistido en que la subida del SMI para 2026 debe ser "contundente e importante".

"Lo que vamos a pedir es una subida del 7,5% para por fin establecer el salario mínimo con arreglo a retribuciones brutas. Nosotros decimos que el 60% se debe de calcular sobre los salarios brutos (...) Esta subida del 7,5% es inferior a cómo han subido los márgenes empresariales en este 2025", ha defendido Luján al respecto.