Los médicos convocan cuatro días de huelga la próxima semana en toda España: exigen un Estatuto Marco propio

Los médicos de toda España inician este martes 9 de diciembre una huelga de cuatro días para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta llega en un momento especialmente delicado: el pico de gripe, adelantado este año, ya está poniendo al límite a varios hospitales del país.

En centros como el Hospital del Mar, en Barcelona, la situación es especialmente grave, como informa Laura Arias. Según datos del propio centro, hay 50 pacientes que llevan más de 24 horas esperando cama y algunos incluso superan las 90 horas de espera. La presión asistencial ha obligado a habilitar camas en los pasillos, donde muchos pacientes permanecen durante horas en condiciones muy precarias.

Pleno pico de gripe en los hospitales

“Los pasillos están a tope, no para de entrar gente y ya no queda ni una silla libre”, explicaban algunos usuarios este mismo martes por la tarde. Las urgencias funcionan al máximo de su capacidad y la llegada de nuevos casos es constante.

La saturación no es exclusiva de Barcelona. En hospitales como La Paz, en Madrid, la afluencia de pacientes también ha aumentado significativamente en los últimos días, y los sindicatos alertan de que el sistema está “al borde del colapso”.

¿Qué piden los sanitarios?

Los convocantes de la huelga insisten en que la situación que vive la sanidad pública no es nueva y que la presión actual solo pone en evidencia problemas arrastrados desde hace años. Reclaman una reforma del Estatuto Marco, la norma que regula sus condiciones laborales y que data de 2003. Consideran que el borrador que está preparando el Ministerio de Sanidad no resuelve la precariedad y mantiene un modelo que permite que un médico pueda trabajar de forma indefinida con condiciones sujetas a las necesidades del servicio.

Entre las principales reivindicaciones está la revisión de las guardias de 24 horas, que actualmente se pagan por debajo del precio de la hora ordinaria. También denuncian la falta de reconocimiento de turnos, el impacto en permisos como la maternidad y la ausencia de mejoras que cuenten para la jubilación.

Los sindicatos aseguran que llevan meses advirtiendo de la necesidad de cambios profundos y piden que se les escuche de manera urgente. Mientras tanto, la huelga coincide de lleno con una de las semanas de mayor presión asistencial del año, en un momento en el que la gripe continúa creciendo y los hospitales tratan de dar respuesta a una demanda que no deja de aumentar.