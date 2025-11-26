La huelga de las universidades públicas de Madrid pretende reclamar más financiación al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

El origen de esta queja surge por la denuncia de "infrafinanciación" que sufren los centros académicos

La huelga de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, para reclamar más financiación al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, arranca este miércoles con una concentración de personas a las 15.30 horas frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Estudiantes y trabajadores pretenden entregar una solicitud para formar parte del proceso negociador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian' es el lema para la convocatoria de este miércoles y jueves. El origen de esta queja surge por la denuncia de "infrafinanciación" que sufren los centros académicos y contra otros aspectos relacionados con la normativa que el gobierno autonómico quiere llevar a la Asamblea antes de final de 2025.

Asfixia económica en las universidades

Uno de los aspectos más relevantes a los que da la cara la nueva ley es la financiación de las universidades públicas, que advierten desde hace tiempo de la "asfixia económica" en la que se encuentran. En concreto, los rectores de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Politécnica (UPM), Alcalá (UAH), Rey Juan Carlos (URJC) y Carlos III (UC3M) avisaron hace unos meses del "riesgo en el que se encuentra la universidad pública", refiriéndose a la falta de recursos económicos.

La principal demanda de la coordinadora de plataformas de las universidades públicas es que la Comunidad destine para el presupuesto de universidades el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Según los trabajadores y estudiantes, la actual inversión destina tan solo el 0,4%.

Hasta ahora, el borrador de la futura Ley de Universidades establece un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades concretas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. En este último apartado, la Comunidad destinará 10 millones de euros.

Además, se plantea que los centros públicos cubran al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto con fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Administración regional.

Piquetes y movilizaciones en Ciudad Universitaria

Además de la manifestación frente a la Consejería de Educación, en el primer día de huelga universitaria habrá piquetes en los centros universitarios a partir de las 8.30 horas. A las 10 horas se producirán los conocidos 'pasacamups', que consiste en ir por las facultadas a informar sobre las convocatorias-.

En el caso de la Complutense, universidad que ha recurrido a un préstamo de 34,5 millones de euros a la Comunidad para afrontar su déficit, habrá un despliegue de pancartas a las 12 horas y una concentración en Ciudad Universitaria, según ha informado el sindicato CGT en redes sociales.

Algunos profesores impartirán clase en la calle

Por otro lado, debido a la iniciativa 'La uni en la calle', en la Plaza de Pedro Zerolo se desarrollarán, desde las 12 horas, clases de Semiótica Social, Trabajo Social y Discapacidad y varias microclases colectivas por parte de profesores de las universidades.

En el caso de la Universidad de Alcalá de Henares, habrá una concentración en el rectorado a las 13.30 horas debido al parón de los trenes de las líneas C-2, C-7, C-8 y Civis de Cercanías Madrid entre San Fernando y Azuqueca por los trabajos que acomete Adif en la infraestructura hasta el sábado.

El segundo día de huelga universitaria será este jueves, a las 18 horas, con un recorrido desde Atocha hasta la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. Las movilizaciones están respaldadas por los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.

La Consejería se defiende

Desde la Consejería liderada por Emilio Viciana establecen que han estado recogiendo numerosas aportaciones de la comunidad educativa para que esta ley "reúna el máximo consenso posible". En el caso de los rectores, las reuniones se intensificaron en verano. La última tuvo lugar a mediados de noviembre con el objetivo de poner "en común" todo el contenido.

Por otro lado, explican que el Proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que este año, lo que supone un incremento del 6,5%.

"Las movilizaciones no tienen ninguna justificación. No deja de sorprendernos que una parte de la comunidad universitaria y sindical proteste contra la administración que invierte para asegurar el futuro de la universidad pública, mientras asiste complaciente a las cesiones del gobierno de Sánchez al cupo independentista. Es precisamente por el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año. Eso sí que merecería una protesta", ha remarcado Viciana.

Además, ha recalcado que están definiendo "un nuevo modelo de financiación plurianual, revisable y adaptado a las necesidades" de los centros universitarios y que están colaborando con toda la comunidad universitaria, especialmente, con los rectores, con los que "mantienen una comunicación fluida y constante".

'Ayuso, escucha, la uni está en lucha'

'Ayuso, escucha, la uni está en lucha', 'Y los estudiantes, unidas adelante' o 'Universidad pública' han sido algunos de los cánticos que desde esta mañana han estado repitiendo aproximadamente 20 alumnos reunidos en las paradas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Enma, estudiante que participa en la Asamblea de Bellas Artes por la Pública de la Complutense, ha sido una de las personas que ha permanecido encerrada esta madrugada en su facultad. "Nos hemos encerrado unas 300 personas y ha sido un encierro que tenía el objetivo de producir material para la huelga. También hemos tenido una charla sobre la situación de la universidad, la infrafinanciación y la LESUC", ha detallado.

Según ha explicado, los departamentos de la UCM "tienen ya muy poco dinero, sobre todo en Bellas Artes, que necesitan mucho material y apoyo económico". Ha añadido que en caso de la ausencia, en la mesa de negociación de la futura normativa, de estudiantes y docentes, "seguirán adelante con la presión". "Cada vez hay más gente concienciada sobre el tema", ha recalcado.

"Se matricula uno a una clase y no tiene asiento"

Por otro lado, Jorge, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha expresado que la "infrafinanciación se nota en la calidad de las clases y de la docencia". "Lo noto mucho, sobre todo en mi carrera, que es muy práctica, a la hora de ir a los laboratorios. Falta material y profesores. Se matricula uno a una clase y no tiene asiento porque ya están llenas", ha asegurado.

Asimismo, Isabel González, profesora del Departamento de Urbanismo de Arquitectura en la Politécnica, ha recalcado de que su escuela "se cae porque no hay fondos para arreglos". Ha apuntado que el nuevo pabellón departamental "ha tenido problemas de todo tipo en los ascensores o los baños".

"Tenemos la sensación de que la Comunidad de Madrid ha decidido, igual que en sanidad, otro modelo educativo que es el privado. Desde luego nos quieren asfixiar, pero no queremos eso. Vamos a estar en lucha. Intentan dividirnos, pero todas las universidades públicas de Madrid queremos ir a una", ha defendido.