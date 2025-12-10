Telefónica rebaja a 4.600 el mínimo de salidas en Telefónica España, Móviles y Soluciones

Telefónica decide rebajar hasta 4.600 el mínimo de salidas en sus filiales Telefónica España, Móviles y Soluciones

Telefónica había elevado a 5.425 los trabajadores afectados por los ERE recientemente

Compartir







Telefónica ha rebajado hasta 4.600 el mínimo de salidas en sus filiales Telefónica España, Móviles y Soluciones -que concentran el grueso del ERE-, límite a partir del cual no podrá forzar despidos, según indican fuentes sindicales, que agregan que el máximo de salidas se mantiene en 5.040. Además, la compañía de telecomunicaciones ha aceptado ampliar el convenio especial con la Seguridad Social hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite de los 65 años.

Asimismo, se mantiene el requisito de 15 años de antigüedad durante toda la vigencia del plan, flexibilizando las opciones de adscripción voluntaria. No obstante, la empresa condiciona esta medida a que la persona trabajadora alcance dicha antigüedad en el momento efectivo de la salida, señalan los sindicatos.

PUEDE INTERESARTE Alcampo y los sindicatos alcanzaron en junio un acuerdo sobre el ERE: 565 personas afectadas con indemnizaciones

UGT rechaza este mínimo de 4.600 salidas planteado por la empresa y exigen reducir la cifra con el fin de evitar la aplicación de medidas forzosas. En este sentido, defiende que deben aceptarse voluntarios hasta cubrir el excedente inicialmente planteado por el grupo que dirige Marc Murtra.

El sindicato ve insuficiente el 35% de salidas propuesto para áreas no excedentarias

Además, este sindicato ve insuficiente el 35% de salidas propuesto para áreas no excedentarias si se incluyen la estructura y los perfiles "retenidos" en el ERE de 2024. Por ello, solicita su exclusión a efectos de cómputo para maximizar las posibilidades de adscripción voluntaria. Del mismo modo, reclama aceptar un porcentaje superior al 35% en áreas excedentarias, asegurar transparencia respecto a futuros retenidos y otorgar prioridad a quienes lo fueron en el proceso anterior. También discrepa sobre la oferta empresarial de creación de empleo, limitada al 7%, y que UGT pide que se eleve, como mínimo, al 10%.

PUEDE INTERESARTE Freixenet y los sindicatos pactaron en verano reducir el ERE a 154 despidos tras una huelga de los trabajadores

Asimismo, UGT demanda que las rentas entre 61 y 65 años puedan percibirse de forma lineal para facilitar una transición más estable hacia la jubilación para las personas que opten voluntariamente por esta modalidad. En el marco de la negociación de los siete expedientes de regulación de empleo que ha puesto en marcha Telefónica, el sindicato reclama también que la ampliación del convenio especial incorpore la póliza de salud.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, vuelve a pedir a la compañía garantías para el personal fuera de convenio; condiciones claras de retorno para aquellos en excedencia; un procedimiento aplicable para quienes están en situación de incapacidad temporal; definición del período de adscripción voluntaria; inclusión de bienios, promociones y carrera comercial en el año de baja o acceso a ofertas comerciales y a fondos sociales, entre otras.