Boyer y el extenista ya son padres de tres hijos, Miguel, de seis años; Mateo, de cuatro; y Martín, que cumplirá dos en abril de 2026

Tal y como ha revelado la feliz pareja, la primera persona en conocer la buena nueva fue Isabel Preysler

Ana Boyer y Fernando Verdasco están de enhorabuena. La pareja ha anunciado que espera su cuarto hijo en común, asegurando que es un bebé "totalmente buscado".

La hermana de Tamara Falcó dará a luz en la próxima primavera y, por el momento, desconoce si será niño o niña, tal y como ha revelado este miércoles 10 de diciembre a la revista '¡Hola!'.

"Lo vamos a saber en estos días porque tengo revisión. Obviamente, nos haría mucha ilusión que fuese una niña, pero, como hemos dicho en otras ocasiones, para nosotros lo importante sobre todo es la salud. Y si son cuatro chicos, nosotros felices, mientras estén sanos, que es lo más importante", ha aseverado la hija de Isabel Preysler.

A sus 36 años, Boyer ya es madre de tres hijos: Miguel, de seis años; Mateo, que soplará cinco velas el próximo 21 de diciembre; y Martín cumplirá dos el próximo 24 de abril.

Según cuentan a la cabecera rosa, la idea de formar una familia numerosa no es nueva: "Hace muchos años, incluso antes de nacer Miguel, nosotros ya nos veíamos teniendo tres o cuatro hijos. Los dos tenemos muchos hermanos y era algo que nos apetecía".

El anuncio llega poco después de que celebraran su octavo aniversario de bodas el pasado 7 de diciembre. Para la pareja, no podría haber mejor regalo: la confirmación de que su familia va a crecer.

"¡Con otro bebé más a ver en qué lío nos hemos metido! Pero tenemos muchas ganas", ha añadido la influencer.

Pese a todo, Ana explica que están "muy contentos" y que les "apetecía mucho tener un cuarto hijo". "Ha sido una buenísima noticia y una alegría habernos quedado otra vez embarazados".

En el momento en el que conocieron la buena nueva, el extenista y la creadora de contenido estaban juntos, y ambos recibieron la noticia "exactamente igual de feliz". "Como es un hijo buscado, estábamos esperando que pudiera pasar en cualquier momento, pero estaba también supercontento.

Aunque la idea de una familia numerosa siempre los acompañó, la pareja reconoce que ser seis en casa -con los cuatro hijos pequeños- supone su dosis de "locura" y mucho cambio.

La primera persona a la que lo contaron fue a Isabel Preysler. "Le hizo muchísima ilusión. Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos, así que está encantada de tener otro más", narra.

A su hermano Enrique Iglesias también le hizo "mucha ilusión", y también ha desvelado la reacción de su hermana Tamara. "Cuando se lo conté me dijo: '¡Pero si acaba de nacer Martín!'. Le daba la impresión de que había nacido hace un mes. Y le dije: 'No, no, si se van a llevar dos años'. Es como que se le había pasado el tiempo muy rápido. Pero también le hizo mucha ilusión".

La familia reside en Doha, Catar, donde sus hijos asisten a un colegio internacional británico. Aún no han confirmado si el nacimiento de su cuarto hijo será en Doha o Madrid, dependerá de cómo encaje con el colegio de los mayores y sus planes familiares.