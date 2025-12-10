La tercera menor sería una niña de 5 años a la que el anestesista habría sedado en una clínica dental de Paterna, Valencia

El anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira ejercía en varias clínicas de Valencia, Paterna y Teruel

Compartir







Una niña de 5 años sufrió trastornos de salud por la anestesia recibida una clínica dental privada de Paterna (Valencia) practicada por el mismo anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica de Alzira y a otra de 4 que estuvo ingresada en un hospital. El especialista también está acusado de haber robado los medicamentos en los hospitales donde trabajaba.

La niña de 5 años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior a lo ocurrido con las otras dos menores y tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Inspeccionan clínicas dentales donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

Una niña de seis años fallecida

La Policía continúa investigando los hechos ocurridos en la clínica de Alzira a raíz de un tratamiento dental el pasado 20 de noviembre, tras el cual falleció la niña de 6 años y otra estuvo ingresada varios días en el hospital Clínico de València.

PUEDE INTERESARTE La jueza deja en libertad con cargos al anestesista y la directora de la clínica dental de Alzira

El anestesista, que acudía a varios lugares de trabajo, quedó el pasado 4 de diciembre en libertad con medidas cautelares, según acordó la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, después de ser detenido el día anterior por homicidio imprudente.

La jueza consideró que no se daban las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hombre, de 43 años, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado, y además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

Por su parte, la dueña de la clínica dental privada de Alzira, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. En declaraciones públicas manifestó el mismo día de los hechos, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar".

Sin autorización sanitaria

La Conselleria de Sanidad informó de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor, de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este pasado martes recibió el alta médica.