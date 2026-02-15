Graciela Rodríguez 15 FEB 2026 - 19:59h.

Si antes se hacía un único currículo para todo, ahora hay que peronalizarlo al máximo para cada oferta

Para un primer cribado la mayoría de los reclutadores, el 96 por ciento, usa ya la IA

Casi la mitad de los trabajadores se plantea buscar un nuevo empleo este año, según un estudio de la red social LinkedIn, pero más del 60 por ciento no sabe cómo moverse.

Hablamos con Víctor, periodista. Quería pasar de medios a agencia de comunicación y estaba muy perdido. "En las entrevistas me veían que estaba sobrecualificado". Perdido estaba también Santi, para dejar de ser autónomo y trabajar por cuenta ajena. Después de enviar muchos currículos sin éxito decidió llamar, literalmente, a la puerta, y así consiguió su objetivo.

Ahora, hay que personalizar el currículo para cada oferta

Si antes se hacía un único currículo para todo, ahora hay que personalizarlo al máximo para cada oferta. "Es importante leer con empatía la oferta, analizar bien la empresa, incluir logros concretos en otros puestos relacionados con el que se que quiere conseguir y no incluir funciones anteriores que no estén relacionadas", explica Sandra Mena, coordinadora de talento de Impact Hub Madrid.

Para un primer cribado, los reclutadores usan ya la IA

Para un primer cribado la mayoría de los reclutadores, el 96 por ciento, usa ya la IA. Para adaptarse mejor al algoritmo también la utilizan los candidatos para hacer sus currículos.

"La tecnología no sustituye, la persona siempre tiene la última palabra", asegura Trinidad Villar, responsable del área de formación de IKN. En las entrevistas virtuales y personales definitivas.