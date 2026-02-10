Uno de los principales factores que explica la desigualdad salarial es la diferente inserción laboral de mujeres y hombres

La brecha salarial de género en España se mantiene estancada en torno al 20% en los últimos años, según ha informado este lunes el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). En 2024, el salario bruto medio anual de los hombres se situó en 31.116 euros, frente a los 25.958 euros que percibieron las mujeres, lo que supone una diferencia de 5.158 euros anuales.

Uno de los principales factores que explica la desigualdad salarial es la diferente inserción laboral de mujeres y hombres. El empleo a tiempo parcial concentra el 55% de la brecha salarial de género: el 22% de las mujeres asalariadas trabaja con jornada parcial, frente al 7% de los hombres. Según el sindicato, si las mujeres trabajaran a jornada completa en la misma proporción que los hombres, la brecha salarial se reduciría en 11 puntos porcentuales, del 20% al 9%, lo que supone una reducción del 55%.

El tiempo estimado que se tardaría en equiparar estos salarios es más allá de 2040. Informativos Telecinco ha hablado con Rebeca Cordero, catedrática de sociología aplicada de la Universidad Europea, para conocer qué habría que hacer para que la brecha salarial se rompa.

"Unas mejoras en las políticas de conciliación, asumir que la maternidad y la paternidad no es un problema, sino que es una baza para la mejora social a futuro. Y, por supuesto, que las empresas y lo que el departamento de recursos humanos se refiere, pues no tienen que discriminar a las mujeres por el hecho de su género", apunta.