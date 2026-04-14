La justicia europea considera que las medidas de España para corregir el exceso de interinos son insuficientes y contrarias al derecho comunitario

Los funcionarios que, de momento, no podrán beneficiarse de la jornada laboral de 35 horas que entrará en vigor en abril

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que rechaza el sistema de compensaciones del Estado para los interinos del sector público es un "varapalo" a España y afecta a un millón de empleados públicos, según el abogado que ha llevado el caso a la corte europea, Javier Arauz de Robles. Informa en el vídeo Almudena Calvo.

El TJUE ha acordado este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no compensa dichos abusos, porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador.

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La corte europea destaca además que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador no han evitado que la Administración mantenga esta práctica.

El Gobierno descarta de momento hacer fijos a 800.000 interinos

Serxio Nuñes es uno de los funcionarios que ha encadenado una larga lista de contratos como profesor de música en primaria. "Llevo siendo profesor interino desde el año 2014. En total tendré 22 tomas de posesión", explica.

Su situación sirve como ejemplo de la excesiva temporalidad que hay en las administraciones públicas. La justicia europea critica las sucesivas medidas aplicadas para intentar frenarla por inservibles, porque una tercera parte de los trabajadores siguen siendo temporales. "Altera el sistema porque muchas veces vacantes que sí que deberían de salir a concurso no las están sacando", lamenta Serxio.

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La conversión de interinos como Sergio en fijos es la única opción que contemplan algunos bufetes de abogados tras conocerse la sentencia. "Nos conduce a la estabilización de este personal automática como única medida que cabe ahora mismo", indica el abogado Javier Arauz de Robles.

Pero el Gobierno ya ha descartado esta posibilidad porque dice que la sentencia no le obliga a hacerlo. Conscientes de ello, los sindicatos sí le exigen la convocatoria de oposiciones. "Las trabajadoras y trabajadores públicos merecen que se convoquen de una vez todas las plazas estructurales y se agilicen las ofertas de mujeres", ha señalado Miguel Borra, presidente de CSIF. Lo único cierto es que el futuro de los interinos sigue en el aire a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo que tiene ahora la última palabra.