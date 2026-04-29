El de la programación y la consultoría es una de los sectores en el que más se está notando la intromisión de la IA

El paro sube hasta el 10,8% en el primer trimestre con 231.500 desempleados más hasta marzo

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El impacto de la IA en el mundo laboral es una preocupación para muchos trabajadores. El de la programación y la consultoría es una de los sectores en el que más se está notando la intromisión de la IA. También el de las telecomunicaciones o los servicios de la información.

"Es verdad que este año está habiendo reajustes porque la industria digital está en continua innovación", explica Francisco Hortigüela, presidente de Ametic. "Ciertos perfiles a lo mejor no son necesarios, pero otros perfiles sí", añade. Algunas empresas españolas ya han notado esos cambios de perfiles.

"La afectación no solo será de pérdida de puestos de trabajo, sino que la mayoría de puestos de trabajo tendrán algún cambio", pronostica Óscar Riu, secretario de Política Sindical de UGT Cataluña.

"La competición va a ser muchísimo más dura"

Como los programadores, los más expuestos a la IA, como Luis Miguel, estudiante con un mañana incierto. "La IA sabe muchísimo sobre cómo programar, lo que tardarías cinco horas, tú se lo pides y te lo puede hacer en 10 minutos perfectamente", cuenta.

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La misma Antropic, experta en inteligencia artificial, ha evaluado los perfiles de los posibles despedidos por la inteligencia artificial: personas mayores, probablemente mujeres, con estudios universitarios y que ganan un 47% más que el resto.

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"Empezamos a ver una cascada de despidos en puestos de trabajos de alta cualificación", añade Riu. "La inteligencia artificial va a potenciar la calidad y la mejora. Pero hay que entender que la competición va a ser muchísimo más dura", zanja Fernando de Águeda, CEO de Scalian Spain.