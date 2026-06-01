¿En qué sectores se contrata a más mayores de 45 años?

Redacción Uppers 01 JUN 2026 - 11:25h.

El grueso de los contratos para mayores de 45 años se concentra en personal de limpieza, peones agrícolas y camareros

Trabajar hasta los 70: el cambio de opinión de los expertos que a muchos les cuesta escuchar

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En el mercado laboral actual, cumplir 45 años se ha convertido paradójicamente en una barrera invisible para miles de profesionales. A pesar de encontrarse en la cima de su madurez, experiencia y estabilidad laboral, las personas que superan esta edad se enfrentan a un complejo panorama de contratación, marcado por el edadismo y la cronificación del desempleo. Reincorporarse al sistema o cambiar de rumbo profesional en esta etapa de la vida representa uno de los mayores desafíos socioeconómicos de la década.

"Conforme aumenta la edad, se registran cada vez menos contratos. Sin embargo, son los tramos de edad de más de 55 y, sobre todo, el de los mayores de 59 años los que aumentan en un 6,75 % respecto a los valores del 2024", destaca el Informe del Mercado de Trabajo de Personas Mayores de 45 años, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones, con datos del cierre de 2025.

Ocupaciones elementales y servicios

Las ocupaciones elementales concentran la mayoría de los contratos firmados por trabajadores mayores de 45 años, representando el 40,54% del empleo obtenido en 2025. El segundo lugar lo ocupan el comercio, la hostelería, los servicios personales y la seguridad, con un 20,68% de las contrataciones en este grupo etario. Juntas, ambas categorías acumulan algo más del 61% de los contratos, lo que equivale a 6 de cada 10 empleos logrados por el sector sénior el año pasado. Muy por detrás se encuentran los puestos relacionados con la artesanía, la industria manufacturera y la construcción, que apenas alcanzan el 9% del total de contratos de este grupo.

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Las ocupaciones más contratadas

La salida del desempleo de los mayores de 45 años se realiza sobre todo por la vía de empleos básicos y que requieren poca cualificación. En 2025, las 10 ocupaciones más contratadas por este grupo sénior corresponden a personal de limpieza (373.837 contratos) y peones agrícolas (318.204 puestos de trabajo), seguidos por camareros asalariados (213.226 contratos) y peones de industria (207.283 empleos).

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Algunos de los sectores donde contratan a mayores de 45 años por encima de su peso natural en la población (el 51%) son el servicio doméstico, los peones de obras públicas, los supervisores de construcción, los zapateros, los costureros o bordadores manuales, y los directores generales o presidentes. De todas estas áreas, los empleados del hogar sobresalen drásticamente frente a las demás, acumulando un total de 82.497 contratos.

De la misma forma, hay otras ocupaciones donde es bastante poco probable que contraten a una persona mayor de 45 años, entre ellos, policías autonómicos, atletas y deportistas, podólogos, socorristas-bañistas, azafatos de tierra, controladores aéreos, técnicos en anatomía patológica, preparadores de comida rápida, matemáticos y actuarios y cajeros de banco.