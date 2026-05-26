Trabajar hasta los 70: el cambio de opinión de los expertos que a muchos les cuesta escuchar

Inés Gutiérrez 26 MAY 2026 - 20:15h.

Cada vez es más probable que los jóvenes tengan que trabajar hasta los 70 años para cobrar la pensión completa

¿Cuánto dinero al mes necesita un jubilado para vivir cómodamente en España?

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MadridEl momento de la jubilación es algo que la mayoría de las personas esperan con cierto anhelo. Es una etapa de la vida que permite disfrutar al máximo del tiempo libre, que se multiplica, lo que ofrece la posibilidad de dedicar más tiempo a disfrutar de los hobbies o de la familia, permite viajar en cualquier época del año y vivir donde nos apetezca. Es una época en la que se busca disfrutar, siempre que la salud y la economía lo permitan.

También es un gran cambio de vida, por eso no es raro que para muchas personas llegue con ciertos miedos y temores. Tras un primer momento en el que esta nueva etapa se recibe con ilusión y ganas, suele llegar un periodo de 'desencanto', al ver que no todo es como se esperaba y que puede ser complicado de superar.

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Es precisamente ese sentimiento de ausencia de proyectos personales o de tareas con las que ocupar el tiempo el que suele ser la causa, tanto de ese desasosiego una vez jubilado como de los temores previos, ante el miedo de perder el propósito en la vida. En algunos casos, la opción de trabajar hasta los 70 años se ve como algo poco deseable, sin embargo, cada vez son más quienes ven este cambio como algo positivo.

El cambio de opinión sobre trabajar hasta los 70

Son muchos los factores que influyen en que cada vez sea más probable que los jóvenes tengan que trabajar hasta los 70 años para poder cobrar una pensión completa. La incorporación tardía al mercado laboral es uno de ellos, pero también el aumento de la esperanza de vida ha hecho que sea necesario replantearse ciertas cosas. Ahora las personas viven más tiempo de media y también lo hacen con mejor salud, por lo que son más los años que cobran la pensión de jubilación.

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Estos, entre otros, son los que han impulsado el cambio de opinión de los expertos, que defienden la cada vez más posible opción de trabajar hasta los 70 años.

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Los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mundo laboral, tal y como recoge un estudio conjunto de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Esto hace que, para poder cobrar el máximo de esta prestación, tengan que trabajar hasta una edad más avanzada de los 67 años actuales.

Los expertos en demografía y economía social parecen tener claro que esta es la tendencia, sobre todo si se quiere seguir manteniendo el nivel de vida que se tenía, así como una tasa de sustitución similar, es decir, el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral. Eso sí, también señalan que para ello será necesario hacer algunos cambios y asegurar el trabajo para todos, sobre todo para los trabajadores senior, entre quienes existe una alta tasa de paro.

Esto parece una opción viable en algunos trabajos, pero también es necesario tener en cuenta que hay otros en los que es menos probable que se pueda trabajar hasta esta edad, sobre todo aquellos que son muy exigentes físicamente y que hace que poderlos desempeñar con seguridad a partir de ciertas edades no siempre sea posible o adecuado.

Se trata de un marco que todavía no es una realidad, pero que cada vez parece más posible entre los expertos, que lo ven como una posibilidad para poder seguir disfrutando de los beneficios de la jubilación como hasta el momento.

Los beneficios de tener un empleo

La mayor parte de las veces es algo de lo que nos quejamos, pero eso no quiere decir que no seamos conscientes de lo importante que resulta tener un empleo. Lo es en el plano económico, a través de nuestro trabajo obtenemos los beneficios económicos que necesitamos para poder vivir en sociedad, pero también tiene ciertos beneficios de los que no siempre somos conscientes.

Tener un empleo aporta autonomía personal, algo que solemos notar más cuando se trata de un primer empleo, pero que puede ser igualmente destacable conforme se acaba nuestra vida laboral. También favorece la realización personal. A través del empleo podemos mejorar nuestra autoestima y satisfacción personal, así como las interacciones sociales, porque nos ayuda a crear vínculos y conocer nuevas personas, evitando el aislamiento y la soledad.

Puede ser una manera de favorecer la estabilidad mental, siempre que no sea la causa de su debilitamiento. Un trabajo aporta rutina y eso ayuda a organizar nuestros días y ser constantes, las personas que trabajan suelen organizar su tiempo de una manera más eficiente.

Siempre que se trate de un empleo que sume, con buenas condiciones y en un ambiente adecuado, puede ser una gran manera de apoyar la estabilidad mental. El empleo ayuda a sentirse realizado, mejora el reconocimiento social, ofrece un sentido de identidad y pertenencia, fomenta la vida independiente y contribuye al bienestar.