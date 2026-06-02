La creación de empleo se concentra principalmente en el sector servicios y beneficia especialmente a los menores de 25 años.

El mercado laboral gana 231.975 empleos en mayo, la mayor cifra en 19 años

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El mes de mayo es tradicionalmente bueno para el mercado de trabajo, aunque esta vez la caída del paro ha sido más baja de lo normal: 36.300 parados menos, el peor dato desde 2012. Aún así, el total de desempleados es el más bajo en veinte años y seguimos creando empleo con fuerza. En mayo, 232.000 nuevos puestos de trabajo y llama la atención que de ellos casi la mitad, 111.000, los han ocupado extranjeros, informan A. Calvo, A Núñez, T.Domínguez y M. Reyes.

El total de afiliados marca nuevo récord y también las cifras son históricas para los jóvenes. El paro entre los jóvenes menores de 25 años está por debajo de los 165.000 y que la contratación indefinida “se consolida en cerca de uno de cada dos nuevos contratos frente al uno de cada diez previo a la reforma laboral”.

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La creación de empleo se concentra principalmente en el sector servicios y beneficia especialmente a los menores de 25 años, tanto en términos de reducción del paro como de incremento de la contratación. Otra pista para imaginar que hablamos de empleo estacional: el paro juvenil se comporta mejor que el del resto de adultos cuando llegan épocas de contratación esporádica, como campañas de comercio y verano. Porque no solo ha bajado el paro, también ha crecido notablemente el número de contratos entre este colectivo, mientras ha caído en el resto de edades.

Estos datos reflejan el peso que sigue teniendo el empleo temporal o vinculado a campañas concretas en determinados sectores de actividad.sí, los contratos indefinidos con jornada parcial han crecido un 10,27 % respecto a 2025, mientras que los contratos indefinidos a jornada completa lo han hecho en un 5,78%.

Y ante estos datos positivos pero también una realidad que, a veces no se ve: ¿Trabajan los jóvenes en lo que estudian? El arranque de las contrataciones para la temporada estival les beneficia principalmente a ellos, los jóvenes. Está el típico "de socorrista". Son los menores de 25 años copan estos empleos, muchos temporales y vinculados al sector servicios. Muchos apuestan por trabajar en verano de repartidores.

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Otros en cambio han logrado trabajar en lo que estudiaron. "Estoy muy contenta porque acabo de encontrar trabajo hace dos semanas en una residencia, hasta octubre". No faltan los que han logrado convertirse en indefinidos como Nuria, que con 25 años está a punto de que la hagan fija. "He tenido mucha suerte porque en el momento en el que eché el currículo encontré muy rápido". Lo mismo le pasa a Daniel, con 23 recién cumplidos "Estudié ciclos relacionados con esto y quise trabajar de esto más o menos".

Es lo más difícil porque muchos tienen que aceptar trabajos que no tienen nada que ver con su formación. "Estoy buscando trabajo en el área de Ingeniería y por eso estoy ahora trabajando en un restaurante". Situaciones como ésta que hay que mejorar y que Trabajo quiere abordar pronto en una mesa de diálogo social.