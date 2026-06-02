Los servicios lideran el descenso del desempleo en un mes en el que la contratación fija sube un 3,5% y la temporal baja un 3,2%

El mercado laboral gana 231.975 empleos en mayo, la mayor cifra en 19 años

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España sigue creando empleo. Como indican los últimos datos, este mes de mayo el paro baja. Sin embargo, el dato se ha reducido bastante menos que otros meses mayo de años anteriores. Hay en concreto 36.000 parados menos, la peor cifra desde 2012. Aun así, el total de parados se queda en el nivel más bajo desde 2007. Todo tiene una explicación y es que al haber menos parados, el ritmo de caída es más lento, según las hipótesis del Gobierno de España.

Esta bajada también se explica por el aumento de la población activa, quienes se apuntan al paro en busca de trabajo. Mejor ha ido la creación de empleo con 232.000 nuevos empleos, nuevo récord de afiliación y llama la atención que, prácticamente, la mitad de los nuevos puestos de trabajo sean para extranjeros.

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La alegría de los jóvenes y migrantes tras encontrar trabajo

Uno de esos puestos de trabajo lo ha conseguido Liliana que llegó desde su Cuba natal hace dos años con una beca. Desde hace un mes trabaja en la hostelería. Ella misma explica a 'Informativos Telecinco' que es "un contrato fijo discontinuo": "Estoy trabajando en el departamento de recepción de un restaurante".

Mohamed es otro ejemplo de un joven migrante que ha conseguido trabajo después de pasar por otros empleos temporales y menos cualificados. "Ahora estoy en mecánica, de las cosas que más me gusta y espero que la cosa siga así". La mitad del empleo creado en España en mayo lo copan extranjeros como ellos. Muchos gracias al emprendimiento

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El inicio de la temporada de verano también ayuda. La hostelería lidera las contrataciones.

Además, el paro entre los jóvenes menores de 25 años está en mínimos históricos. "Estoy muy contenta porque acabo de encontrar trabajo hace dos semanas en una residencia", celebra una joven en 'Informativos Telecinco'.

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Aún así el paro juvenil sigue preocupando. Por eso, el ministerio de Trabajo va a convocar una mesa para abordar el problema antes de julio.

El paro cae en 36.323 personas en mayo y marca su menor nivel en este mes en 19 años, con 2,32 millones

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

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Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%).

Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.

Mínimo histórico de paro juvenil

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 31.585 desempleados en mayo (-1,4%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.738 personas (-2,8%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 165.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 164.955 parados.

El paro baja en todas las CCAA

El paro registrado disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-9.125 desempleados), Cataluña (-6.900 parados) y Madrid (-3.834 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 48, encabezadas por Barcelona (-4.821 desempleados), Madrid (-3.834) y Málaga (-2.208), y subió en cuatro, principalmente en Castellón (+281 desempleados), Vizcaya (+50) y Guipúzcoa (+48).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 3.673 desempleados respecto al mes anterior (-1,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 337.858 desempleados, lo que supone 4.933 parados menos que hace un año (-1,4%).